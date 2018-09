Jak przekazał Przymusiński, wezwanie do złożenia wyjaśnień przed zastępcą rzecznika dyscyplinarnego sędziów sądów powszechnych otrzymał on oraz sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie Igor Tuleya. Przymusiński powiedział też PAP, że wezwanie do złożenia wyjaśnień ws. wypowiedzi dotyczących reformy wymiaru sprawiedliwości dostała również sędzia Sądu Rejonowego w Poznaniu Monika Frąckowiak. "Z tym, że w jej przypadku wyjaśnienia ma złożyć przed zastępcą rzecznika w Poznaniu" - dodał Przymusiński.

Jak podają niektóre media, wezwania do złożenia wyjaśnień mogły zostać wystosowane m.in. w związku z wypowiedzią Przymusińskiego dla TVN24 w sierpniu. W wypowiedzi dla tej stacji miał on określić proces rekomendacji kandydatów na sędziów Sądu Najwyższego jako "konkurs piękności". Przymusiński w rozmowie w TVN24 pokreślił, że lista sędziów do SN jest już napisana i minister Ziobro będzie miał decydujący głos.

Natomiast sędzia Igor Tuleya na antenie tej samej stacji mówił, że "obecna Krajowa Rada Sądownictwa nie ma nic wspólnego z sądownictwem". "To jest taka fikcja, jak w +Roku 1984+ gdzie Ministerstwo Prawdy zajmowało się propagandą, Ministerstwo Pokoju - wojną. A Krajowa Rada Sądownictwa ma tyle wspólnego z sądownictwem, że je niszczy, a osoby które tam zasiadają, są po prostu grabarzami niezależności sądów i niezawisłości sędziów" - powiedział Tuleya w TVN24.

W końcu czerwca w Monitorze Polskim opublikowane zostało obwieszczenie prezydenta o wolnych stanowiskach sędziego w SN - do obsadzenia są łącznie 44 stanowiska sędziowskie.

Podczas ostatniego posiedzenia KRS, Rada podjęła cztery uchwały o przedstawieniu prezydentowi wniosków o powołanie łącznie 40 wskazanych osób na sędziów Sądu Najwyższego. Rada wyłoniła: 20 kandydatów na stanowiska sędziowskie w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego, 7 kandydatów na wakaty w Izbie Cywilnej, 12 kandydatów na stanowiska w Izbie Dyscyplinarnej (w tej izbie cztery wakaty pozostały nieobsadzone) i jedną kandydaturę na wakat w Izbie Karnej.

W końcu sierpnia w Monitorze Polskim ukazały się obwieszczenia prezydenta Andrzeja Dudy o ogłoszeniu naboru na jedenaście wolnych stanowisk w Sądzie Najwyższym i osiem w Naczelnym Sądzie Administracyjnym. Z obwieszczenia wynika, że Izbie Cywilnej SN do obsadzenia są cztery stanowiska, w Izbie Karnej trzy, a w Izbie Pracy i Ubezpieczeń Społecznych kolejne cztery. Rzecznik SN sędzia Michał Laskowski powiedział, że wszystko wskazuje na to, że obwieszczenie o naborze do SN dotyczy także stanowiska sędziowskiego zajmowanego przez Małgorzatę Gersdorf.

>>> Czytaj też: Finał walki o płacę minimalną. Jaka będzie jej wysokość w 2019 roku?