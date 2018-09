Na poniedziałkowej konferencji przed siedzibą urzędu marszałkowskiego poseł PO Jan Grabiec przypomniał, że na sobotniej konwencji Koalicja Obywatelska przedstawiła swój program w wyborach samorządowych, który opiera się na "6 Krokach do przyszłości": edukacja przyszłości - szkoła bez chaosu; darmowy bilet dla ucznia; Polska seniora - troska i asertywność; orliki, schetynówki, drogi rowerowe; zdrowe powietrze - Polska bez smogu; jeden gospodarz regionu.

Program ten ma być podstawą dla szczegółowych rozwiązań dla Mazowsza. Wicemarszałek województwa mazowieckiego, kandydat Koalicji do sejmiku Wiesław Raboszuk powiedział, że po wyborach Koalicja chce się zająć m.in. transportem, budową dróg, również lokalnych oraz transportem publicznym. "Mamy swoje spółki Koleje Mazowieckie i Warszawską Kolej Dojazdową, które zamierzamy dalej rozwijać chociażby przez to, że będziemy kupować nowy tabor" - powiedział Raboszuk.

Podkreślił, że samorząd województwa jest współwłaścicielem lotnika w Modlinie. "Chcemy je rozwijać, rozbudowywać terminal, tak aby można było przyjąć w tym porcie od 6 do 7 mln pasażerów rocznie, dzisiaj są to 3 mln (pasażerów). Chcemy również, aby nowi przewoźnicy mogli na trwałe związać się z portem, dlatego chcemy rozbudowywać miejsca postojowe, gdzie samoloty mogłyby +nocować+" - powiedział Raboszuk.

"Niestety ostatnio nie możemy się porozumieć z innym (współ)właścicielem - Państwowymi Portami Lotniczymi, ale mam nadzieję, że uda nam się to zrobić i będziemy mogli ten port rozwijać, bo to jest bardzo duża szansa nie tylko dla Mazowsza, również dla najbliższych sąsiadów" - zaznaczył.

Obecna burmistrz Ursusa Urszula Kierzkowska, która również kandyduje do sejmiku mazowieckiego podkreśliła, że mieszkańcy Polski i Mazowsza zasługują na czyste powietrze, dlatego należy wyeliminować smog. "Przeznaczymy 0,5 proc. PKB na walkę ze smogiem, na ochronę czystego powietrza, jest to obecnie ok. 9 mld zł" - powiedziała Kierzkowska. Podkreślała również, że Koalicja zrobi wszystko, żeby zastopować niekontrolowany przywóz do Polski śmieci z całego świata.

Burmistrz Woli, radny sejmiku Krzysztof Strzałkowski powiedział, że najważniejszym zadaniem samorządu jest edukacja i oświata. Przypomniał, że Koalicja chce wprowadzić program "złotówka za złotówkę", według którego do każdej złotówki z budżetu samorządu wydanej na szkołę (wyższe pensje dla nauczycieli, posiłki i zajęcia dodatkowe dla uczniów, pomoce naukowe, czy nowe budynki szkolne), zobowiązała się dołożyć złotówkę z budżetu państwa.

B. szef Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych Maciej Lasek, który także kandyduje do sejmiku mazowieckiego, podkreślał konieczność poprawy bezpieczeństwa na drogach. "Pomimo spadającej rok do roku liczby ofiar śmiertelnych w wypadkach drogowych, to liczba ofiar na Mazowszu włączywszy w to miasto stołeczne, jest prawie dwukrotnie większa od liczby ofiar na drogach w całej Szwecji" - powiedział Lasek.

Dodał, że Szwedzi w 1997 r. rozpoczęli program "Zero ofiar na drodze" i zamierzają osiągnąć tytułowy efekt w 2040 r. Lasek wyraził przekonanie, że również w Polsce możliwe jest znaczne poprawienie poziomu bezpieczeństwa na drogach.

Kolejna kandydatka do sejmiku Aleksandra Śmietanka zachęcała do wzięcia udziału w wyborach samorządowych oraz do dołączenia do akcji "Wolontariusze wolnych wyborów", która zrzesza zwolenników i organizacje, którym "zależy na przeprowadzeniu rzetelnych, uczciwych, wyborów samorządowych".