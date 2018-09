Jak wynika z poniedziałkowej informacji PLK, wprowadzona 2 września tzw. korekta rozkładu jazdy uwzględniła rozpoczynające się roboty na tym odcinku kluczowej w regionie i kraju linii kolejowej, np. niektóre pociągi podmiejskie i dalekobieżne (relacji Katowice – Gdynia i Olsztyn – Wrocław) jadą przez stację Częstochowa Mirów.

Już wcześniej - obsługujące tam ruch regionalny - Koleje Śląskie wyjaśniały, że w związku z prowadzeniem na odcinkach Częstochowa Raków – Poraj oraz Myszków – Zawiercie ruchu po jednym torze, część pociągów musi kursować objazdem przez Mirów, z pominięciem Korwinowa. Cztery pociągi KŚ mają też skrócone relacje i kończą kursy w Zawierciu. Nie jeździ pociąg przyspieszony Biegański

PLK zaznaczyły też w poniedziałek, że na przystanku Częstochowa Raków powstał peron tymczasowy, dzięki czemu na odcinku Częstochowa – Częstochowa Raków wyeliminowano konieczność wprowadzenia komunikacji zastępczej. Szczegółowe informacje na temat rozkładu jazdy i kursowania pociągów na trasie Zawiercie – Częstochowa są dostępne m.in. na stronie portalpasazera.pl oraz na stronach przewoźników.

Prace, które są powodem utrudnień, zakładają modernizację 44 km trasy, m.in. wymianę torów i sieci trakcyjnej, rozjazdów i urządzeń sterowania ruchem. Efektem ma być m.in. skrócenie czasu przejazdu między Częstochową i Zawierciem o ok. 10 minut. Po zakończeniu prac pociągi pasażerskie pojadą do 160 km/h, a towarowe do 120 km/h.

Lepszą obsługę na stacjach i przystankach mają zyskać pasażerowie. Zmodernizowane zostaną perony i związana z nimi infrastruktura na stacjach Myszków oraz Poraj, a także przystankach: Częstochowa Raków, Korwinów, Masłońskie Natalin, Żarki Letnisko, Myszków Nowa Wieś, Myszków Światowit, Myszków Mrzygłód i Zawiercie Borowe. Na przystankach Żarki Letnisko i Myszków Mrzygłód oraz na stacji Poraj powstaną nowe przejścia podziemne. Remont przejścia przewidziano w Częstochowie Rakowie.

Remont da też możliwość kursowania pociągów z cięższymi ładunkami. Trasa i mosty będą przystosowane do nacisku 221 kN/oś. Zaplanowano remont i przebudowę m.in. 18 mostów. Na nowo zbudowana zostanie przeprawa nad rzeką Stradomką. Poziom bezpieczeństwa zwiększy modernizacja 15 przejazdów kolejowo–drogowych, które zyskają dodatkowe urządzenia i sygnalizację.

Projekt „Prace na linii kolejowej nr 1 na odcinku Częstochowa – Zawiercie” realizowany jest w formule „projektuj i buduj”. Współfinansowanie zadania o wartości ok. 371 mln zł zapewnia kwota 198,3 mln zł z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Proces realizacji inwestycji nadzoruje Fundacja Batorego w ramach "Paktu Uczciwości" - pilotażowego programu organizowanego przez Komisję Europejską.

W poprzednich latach PLK remontowały już kluczowe odcinki linii kolejowej nr 1, nazywanej "wiedenką", m.in. zrewitalizowały odcinek Koluszki – Częstochowa. W 2014 r. zakończyła się modernizacja trasy między Zawierciem i Dąbrową Górniczą Ząbkowicami; przygotowania w terenie do modernizacji ostatniego odcinka tej linii między Częstochową i Zawierciem rozpoczęły się w tegoroczne wakacje.(PAP)

autor: Mateusz Babak