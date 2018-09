Abe, który przyjechał do Władywostoku, gdzie weźmie udział w regionalnym forum gospodarczym, oświadczył, że wraz z Putinem dołożą wszelkich starań w celu zawarcia układu pokojowego między Moskwą a Tokio. Tymczasem Putin twierdzi, że kwestia ta jest omawiana od dziesięcioleci i naiwnością byłoby sądzić, że uda się ją rozwiązać w godzinę.

Rosja i Japonia nie podpisały po zakończeniu II wojny światowej traktatu pokojowego z powodu sporu o Wyspy Kurylskie. Chodzi o wyspy, które Rosja nazywa Kurylami Południowymi, a Japonia, która w dalszym ciągu rości sobie pretensje do archipelagu - Terytoriami Północnymi. Rosyjska obecność na tych wyspach, gdzie mieszka około 19 tys. ludzi, to sprawa drażliwa dla Tokio. Do kwestii traktatu pokojowego oba kraje wracają z przerwami od połowy XX wieku.

"Japonia i Rosja stoją w obliczu trudnego zadania, lecz z Panem można prowadzić trudne rozmowy" - powiedział do Putina premier Japonii, zapewniając że między nim a prezydentem Rosji istnieje "wzajemne zaufanie".

Putin oświadczył, że ustalił z Abem, że do końca tego roku na wyspy uda się trzecia japońsko-rosyjska misja biznesowa. Zapewnił też japońskiego gościa, że Moskwa jest gotowa wesprzeć Tokio w zabiegach o osiągnięcie przełomu w kwestii obywateli japońskich, uprowadzonych przez służby północnokoreańskie przed wieloma laty.

Przed kilkoma dniami agencja Kyodo, zapowiadając spotkanie premiera Japonii z Putinem we Władywostoku, pisała, że Abe chciał się też spotkać z przywódcą Korei Północnej, jednak Kim Dzong Un nie uczestniczy w dorocznym Wschodnim Forum Gospodarczym, które odbędzie się we Władywostoku dniach 11-13 września.

Agencja TASS poinformowała, że w trakcie wizyty roboczej premiera Abego w Rosji podpisano kilka rosyjsko-japońskich porozumień i memorandów, a ambasadorowie obu państw wymienili się w obecności liderów notami dyplomatycznymi o wejściu w życie konwencji o uchyleniu podwójnego opodatkowania i stosownego protokołu, podpisanych we Władywostoku przed rokiem.(PAP)

mmp/ mal/