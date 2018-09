Droga nr 507 zostanie przebudowana na odcinku od Braniewa do Woli Lipowskiej tj. 14,5 km. Początek rozbudowywanej drogi stanowi skrzyżowanie z drogą krajową nr 54 (ul. Królewiecka w Braniewie), zaś koniec zlokalizowano ok.1 km za miejscowością Wola Lipowska. Koszt robót na tym odcinku drogi to ponad 66 mln zł, z czego 85 proc to unijne dofinansowanie, a 5 proc. to dofinansowanie z budżetu państwa. Prace na tym odcinku drogi potrwają do czerwca 2020 roku i oprócz naprawy nawierzchni i poszerzenia drogi obejmą m.in. przebudowę skrzyżowań wraz z budową pasów lewo i prawo skrętnych, budowę i przebudowę oświetlenia drogowego na odcinkach przechodzących przez miejscowości oraz naprawę poboczy.

W okolicach Nowego Miasta Lubawskiego droga zostanie przebudowana na odcinku Fitowo-Bielice (2,4 km remontu za 2 mln zł), Marzęcice - Nowe Miasto Lubawskie (długość 1,5 km za 2,5 mln zł). W powiecie działdowskim przebudowa obejmie odcinek Dębień - Rybno (1,5 km drogi za 1,2 mln zł).

Z danych statystycznych wynika, że stan 39 proc. dróg wojewódzkich w woj. warmińsko-mazurskim jest zły, co w kampanii samorządowej podnoszą kandydaci PiS do sejmiku. W ich ocenie samorząd regionu winien więcej pieniędzy wydawać na naprawę dróg, niż np. infrastrukturę turystyczną. (PAP)

Autorka: Joanna Kiewisz - Wojciechowska