BIG: z zadłużeniem boryka się co czternaste przedsiębiorstwo z branży turystycznej

Źródło: PAP

Po pierwszym półroczu 2018 r. dług branży turystycznej wzrósł w porównaniu do tego samego okresu zeszłego roku do ponad 66 mln zł. Z zadłużeniem boryka się obecnie 730 firm oferujących usługi turystyczne, czyli co czternaste przedsiębiorstwo - wynika z danych BIG InfoMonitor.