"Ostatni kwartał 2018 roku przyniesie bardzo dobre perspektywy dla osób poszukujących pracy. Potwierdza to prognoza netto zatrudnienia polskich pracodawców na IV kwartał, która po korekcie sezonowej wynosi +14 proc. To najwyższy wynik od 9 lat. Zwiększenie zatrudnienia planuje 17 proc. pracodawców w Polsce, 5 proc. przewiduje redukcję etatów, a 77 proc. deklaruje brak zmian personalnych" - napisano w komentarzu do badania.

"Biorąc pod uwagę wielkość przebadanych firm, największy wzrost zatrudnienia odnotowują przedstawiciele dużych organizacji (z prognozą +29 proc.), zaś najmniejszy mikroprzedsiębiorstw (+6 proc.). Pozytywne plany zatrudnienia odnotowano we wszystkich 10 badanych sektorach rynku oraz we wszystkich 6 analizowanych regionach kraju. W ujęciu kwartalnym wynik dla Polski poprawił się o 1 punkt procentowy, w ujęciu rocznym o 5 punktów procentowych" - dodano.

Najlepszej sytuacji w nadchodzącym kwartale mogą spodziewać się pracownicy z sektora produkcji przemysłowej.

"W ostatnim kwartale 2018 roku najwięcej pracowników będzie potrzebnych w sektorze Produkcja przemysłowa, gdzie pracodawcy zadeklarowali prognozę zatrudnienia na poziomie +25 proc. Dobre perspektywy na znalezienie pracy czekają też w sektorach Budownictwo (+21 proc.), Handel detaliczny i hurtowy (+16 proc.) oraz Finanse/Ubezpieczenia/Nieruchomości/Usługi (+15 proc.). Najmniej optymistycznie przedstawiają się plany pracodawców z obszaru Rolnictwo/Leśnictwo/Rybołówstwo, gdzie prognoza wynosi +5 proc." - napisano.

"W stosunku do ubiegłego kwartału plany pracodawców poprawiły się w siedmiu z 10 analizowanych sektorów. Największy wzrost, o 14 punktów procentowych, dotyczy Instytucji sektora publicznego. Mniej optymistyczne plany zatrudnienia w porównaniu do ubiegłego kwartału deklarują firmy w trzech z 10 sektorów. Najbardziej widoczny spadek odnotował sektor Kopalnie/Przemysł wydobywczy – o 8 punktów procentowych" - dodano. (PAP Biznes)