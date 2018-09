Wysokiej Komisarz ONZ ds. Praw Człowieka (UNHCHR) ogłosiła swój zamiar w Genewie w poniedziałek. Poinformowała, że podobny zespół chce z tego samego powodu wysłać do Austrii.

W wydanym oświadczeniu Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Rzymie podkreśliło, że od lat Włochy są zaangażowane w operacje ratowania migrantów na Morzu Śródziemnym, a także w udzielanie im gościny na całym terytorium kraju.

Działania te, jak zaznaczył resort, pochłonęły znaczne koszty z punktu widzenia zaangażowania ludzi, środków , finansów, a także "skutków społecznych i jego percepcji".

Następnie MSZ zwrócił uwagę na to, że Włochy podjęły konkretne działania na rzecz wsparcia krajów pochodzenia i tranzytu migrantów. W tym kontekście wymieniono projekty współpracy i pomocy w takich dziedzinach, jak ochrona granic, edukacja, bezpieczeństwo, odpowiedź na kryzys sanitarny i żywnościowy oraz poprawę warunków życia w obozach dla migrantów.

"Szerokie warstwy włoskiego społeczeństwa obywatelskiego były i są zaangażowane w różne inicjatywy polegające na pomocy dla migrantów oraz mające na celu ochronę praw i interesów tych, którzy wyruszają w straszną podróż i padają ofiarami oszustów oraz przemytników ludzi w nadziei na lepsze życie, z dala od wojen, zniszczenia, ubóstwa oraz głodu" - dodał resort dyplomacji kierowany przez Enzo Moavero Milanesiego.

W komunikacie położono nacisk na to, że Włochy zachęcały międzynarodowe organizacje, do których należą, aby podjęły ten sam wysiłek "w duchu sprawiedliwej i konkretnej solidarności".

Ministerstwo przypomniało, że włoskie władze apelowały do agend ONZ, by zintensyfikowały i uczyniły bardziej skutecznymi swe działania w krajach pochodzenia migrantów i ich tranzytu. Zaznaczono, że władze włoskie są gotowe "stanąć do konfrontacji", by omówić "realne rezultaty działań ONZ" wobec "epokowego zjawiska migracji".

"Pewne dane być może pomogą nowej Wysokiej Komisarz lepiej to zrozumieć" - głosi nota. Podkreślono, że Włochy uratowały dziesiątki tysięcy ludzi i często robiły to samotnie.

"Dzięki naszemu decydującemu wkładowi stwierdzono zmniejszenie o 52 proc. liczby ofiar katastrof na Morzu Śródziemnym od początku 2018 roku w porównaniu z tym samym okresem w 2017 r" - ogłosił MSZ.

Zapewnił również, że władze w Rzymie są dumne z tego, że ich wysiłki doprowadziły do zmniejszenia o 80 proc. liczby migrantów przybywających na wybrzeża Włoch, a zatem - jak dodano - na europejskie brzegi.

Wcześniej ostro przeciwko słowom Wysokiej Komisarz ONZ ds. Praw Człowieka Michelle Bachelet zaprotestował włoski wicepremier, minister spraw wewnętrznych Matteo Salvini. Jak oświadczył, władze Włoch rozważą możliwość redukcji składki wpłacanej na ONZ.

Z Rzymu Sylwia Wysocka(PAP)