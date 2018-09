USA: NYT: CIA planuje zwiększyć liczbę ataków z użyciem dronów w Afryce

Źródło: PAP

Paramilitarne jednostki CIA zamierzają zwiększyć ataki z użyciem dronów na terrorystów z Al-Kaidy i IS w Afryce dzięki wykorzystaniu bazy w Dirkou w północno-wschodnim Nigrze - podał dziennik "The New York Times" powołując się na anonimowe źródła rządowe.