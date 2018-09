"To bardzo niebezpieczny huragan. Nie chcemy ryzykować życia ani jednej osoby" - powiedział McMaster. Wyjaśnił, że ewakuacja rozpocznie się w nocy z poniedziałku na wtorek czasu lokalnego i obejmie mieszkańców całego wybrzeża stanu, którego długość wynosi 320 km.

Według informacji amerykańskiego Narodowego Centrum ds. Huraganów (NHC) Florence obecnie ma kategorię czwartą w pięciostopniowej skali Saffira-Simpsona, a prędkość wiatru dochodzi do 209 km/godz. Huragan obecnie znajduje się ok. 1000 km na południowy wschód od Bermudów i, jeśli nie zmieni kierunku, we wtorek znajdzie się między Bermudami i Bahamami, a w czwartek może uderzyć w ląd, wywołując wysokie fale i ulewne deszcze, grożące powodziami.

Wcześniej na wyspie Hatteras u wybrzeży Karoliny Północnej zarządzono ewakuację mieszkańców, a od wtorku ludzie mają być ewakuowani z turystycznego regionu Outer Banks. (PAP)