Na zachodnich giełdach zyskują akcje spółek energetycznych, tanieją walory firm wydobywczych.

Na perspektywy na rynkach globalnych akcji w dalszym ciągu rzutują tarcia handlowe - inwestorzy przygotowują się do kolejnego kroku w sporze USA-Chiny.

"Na rynkach oczekuje się, że w tym tygodniu Biały Dom ogłosi dodatkowe cła na chiński import o wartości 200 mld dolarów i zaproponuje jeszcze inne cła" - piszą w nocie analitycy Goldman Sachs.

Prezydent USA Donald Trump poinformował w ub. tygodniu, że ma przygotowane kolejne cła na towary importowane z Chin, o wartości 267 mld USD. Wcześniej Trump groził obłożeniem karnymi cłami towarów importowanych z Chin o wartości 200 mld USD.

Tymczasem główny negocjator Unii Europejskiej w sprawie Brexitu - Michel Barnier - ocenił, że umowa w sprawie Brexitu jest "realistyczna" i "możliwa" w ciągu 8 tygodni.

W poniedziałek "Financial Times" napisał, że państwa członkowskie UE przygotowują się do przekazania Barnierowi nowych instrukcji, które miałyby dać ustępstwa W. Brytanii i pomóc w osiągnięciu porozumienia między stronami.

"FT" podał, że dyskusja na ten temat zostanie przeprowadzona podczas wrześniowego nieformalnego szczytu Rady Europejskiej w austriackim Salzburgu, a ewentualne decyzje byłyby wówczas zatwierdzone na zaplanowanym na 18 października spotkaniu w Brukseli.

Na rynku walutowym euro zyskuje 0,3 proc. do 1,1632 USD. Japoński jen traci 0,3 proc. do 111,48 za dolara USA. Południowoafrykanski rand drożeje o 0,6 proc. do 15,0963 za USD - najwyżej od ponad tygodnia.

Rentowność 10-letnich UST rośnie o 2 pkt. bazowe di 2,95 proc. - najwyżej od niemal 5 tygodni.

Ropa WTI na NYMEX w Nowym Jorku drożeje o 0,3 proc. do 67,74 USD za baryłkę.

Miedź na LME w Londynie zyskuje 0,3 proc. do 5.928,50 USD za tonę.

O 10.30 inwestorzy poznają dane z brytyjskiego rynku pracy w VII, a o 11.00 wskaźnik ZEW w Niemczech we IX.

Poniżej indeksy w Europie - godz. 09.25

Indeks Kraj Wartość (pkt.) 1D (%) 1W (%) 1M (%) Euro Stoxx 50 Strefa euro 3316,59 0,22 -1,27 -3,20 DAX Niemcy 12014,77 0,24 -1,60 -3,30 FTSE 100 W.Brytania 7271,20 -0,11 -2,50 -5,16 CAC 40 Francja 5283,96 0,27 -1,10 -2,41 IBEX 35 Hiszpania 9290,10 0,21 -0,92 -3,25 FTSE MIB Włochy 20934,02 0,07 1,62 -0,74

(PAP Biznes)