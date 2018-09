"Doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, że kierunek na EUR/PLN zostanie nadany zapewne w gwałtowny sposób przez decyzje ws. ceł prezydenta Trumpa. (...) To obecnie główna siła napędowa rynku. Jeśli decyzja będzie się przeciągać, rynki prawdopodobnie wezmą to za dobra monetę" - napisano we wtorkowym raporcie mBanku.

Z kolei, w opinii ekonomistów z PKO BP w najbliższych dniach na złotego największy wpływ może wywierać czwartkowe posiedzenie EBC.

" (...) oczekiwany gołębi przekaz (odlegle podwyżki stóp) nie tylko będzie wspierał stabilne stopy w Polsce (...), ale też wyraźnie kontrastował z jastrzębią postawą Fed (...) wspieraną ostatnio rządowymi danymi z rynku pracy (...) W najbliższych dniach można więc oczekiwać powrotu euro w okolice 4,34 PLN" - napisano.

Ekonomiści z Banku Pekao spodziewają się natomiast w kolejnych dniach konsolidacji EUR/PLN w przedziale 4,28-4,32. Ich zdaniem, w razie kolejnej fali wyprzedaży ryzykownych aktywów, PLN może testować poziom w okolicy 4,34/EUR.

RYNEK DŁUGU

Ekonomiści BGK spodziewają się we wtorek kontynuacji spadków rentowności polskich papierów skarbowych.

"Wciąż dostrzegamy przestrzeń do odreagowującego ubiegłotygodniowe wzrosty rentowności umocnienia polskich papierów. Sprzyjać temu mogą oczekiwania dotyczące czwartkowych wyników posiedzenia Rady EBC oraz poprawa sentymentu do długu krajów peryferii strefy euro, zwłaszcza włoskiego" - napisano w raporcie.

Podobnie uważają ekonomiści Santander Banku.

"Dziś spodziewamy się kontynuacji zniżek rentowności krajowych papierów skarbowych w oczekiwaniu na czwartkową konferencję EBC" - napisano.

Ryzykiem po stronie ewentualnego wzrostu rentowności jest zdaniem ekonomistów ING presja ze strony rynków wschodzących.

"Oczekujemy, że wyhamowanie wzrostów rentowności na rynkach bazowych pozwoli na wyhamowanie osłabienia POLGBs. W naszej ocenie stopniowo gasnąć powinny także lokalne czynniki odpowiedzialne za przecenę krajowego długu. Niska podaż obligacji na rynku pierwotnym w najbliższych tygodniach oraz perspektywa spadku inflacji w 4kw18 wskazują na zawężenie spreadu POLGBs do niemieckich obligacji. Możliwa jest jednak dalsza presja z innych rynków wschodzących" - napisano w porannym raporcie.

wtorek poniedziałek poniedziałek 9.22 16.15 10.05 EUR/PLN 4,3028 4,3161 4,3185 USD/PLN 3,6965 3,7188 3,7344 CHF/PLN 3,7963 3,8231 3,8501 EUR/USD 1,164 1,1606 1,1564 OK0720 1,6 1,61 1,62 DS1023 2,6 2,59 2,61 WS0428 3,27 3,26 3,27

(PAP Biznes)