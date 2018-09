Jak sprecyzowali Lekarze bez Granic, wśród rozbitków są osoby z ciężkimi poparzeniami, kobiety w ciąży i niemowlęta. Ekipa pracowników tej organizacji zapewnia im pomoc medyczną.

Według MsF wybrzeże Libii opuściły dwa pontony z migrantami z Sudanu, Mali, Nigerii, Kamerunu, Ghany, Libii, Algierii i Egiptu. Z jednego z pontonów uciekło powietrze i jednostka zatonęła.

Libijska straż przybrzeżna uratowała 276 rozbitków i przetransportowała do portu Al-Chums (daw. Homs). Z morza wyłowiono zwłoki tylko dwóch osób - informuje we wtorek Associated Press.

Libia jest głównym krajem tranzytowym dla migrantów z Afryki, którzy uciekają do Europy przed biedą i konfliktami zbrojnymi. (PAP)