Vivid Games: Gra 'Gravity Rider' osiągnęła 1 mln pobrań



Warszawa, 11.09.2018 (ISBnews) - Gra " Gravity Rider " osiągnęła 1 mln pobrań, poinformował Vivid Games.

"Najnowsza gra z portfolio Vivid Games trafiła już do 1 000 000 graczy i znajduje się pierwszej dziesiątce rankingu najczęściej pobieranych gier wyścigowych w blisko 100 krajach. Najbardziej popularnym krajem są Chiny, w których tytuł zajmuje 3. miejsce w rankingu wszystkich gier typu free" - czytamy w komunikacie.

"Gravity Rider" trafił do globalnej dystrybucji w Apple App Store w czwartek, a w Google Play w piątek. Tytuł od dnia premiery spotkał się z bardzo entuzjastycznym przyjęciem graczy, co dzięki wsparciu promocyjnemu na obu platformach przekłada się na wysoką liczbę pobrań, podano także.

"Jest jeszcze zbyt wcześnie oceniać potencjał komercyjny w pełni, jednak już teraz jesteśmy zadowoleni z ilości pobrań i dynamiki wzrostu - tytuł znajduje uznanie wśród graczy w Azji, Europie, Ameryce Północnej oraz na Bliskim Wschodzie. W chwili obecnej, zgodnie z założeniami, zdecydowaną większość przychodów generujemy z wyświetlania formatów reklamowych" - powiedział prezes Remigiusz Kościelny, cytowany w komunikacie.

"Poza bardzo pozytywnymi opiniami graczy i dużą liczbą pobrań najbardziej cieszą nas wysokie metryki retencyjne. Analizujemy napływające dane i pracujemy nad kolejnymi aktualizacjami - pierwsza z nich trafi do graczy już za 3 tygodnie" - dodał product owner "Gravity Rider" po stronie Vivid Games Wojciech Mazur, cytowany w komunikacie.

Vivid Games S.A. działa na rynku gier od 2006 r. Spółka zajmuje się produkcją gier na smartfony i konsole przenośne. Dotychczas najważniejszym tytułem w dorobku firmy jest światowy hit "Real Boxing". Vivid Games zadebiutował w 2016 r. na rynku głównym GPW, przenosząc notowania z NewConnect.

(ISBnews)