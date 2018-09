Amica jest w zaawansowanych rozmowach ws. Fagora, odpowiedź w tym roku



Warszawa, 11.09.2018 (ISBnews) - Amica jest na zaawansowanym etapie rozmów ws. pozyskania praw do używania marki Fagor i spodziewa się, że ich wynik będzie znany w tym roku, wynika z wypowiedzi wiceprezesa Wojciecha Kocikowskiego.

"Jesteśmy - mam wrażenie - na dosyć zaawansowanym etapie i w tym roku poinformujemy o rezultacie [tych negocjacji]" - powiedział Kocikowski podczas konferencji prasowej.

Dodał, że w rozmowach spółka ma co najmniej jednego lub dwóch konkurentów.

Przypomniał też, że prawa do marki są w rękach firmy będącej w stanie upadłości. Dlatego Amica chce, by "wróciły" one do Grupy Mondragon i mogło być od niej "wydzierżawione".

W lipcu Amica informowała, że przystąpiła do rozmów z hiszpańskim kontrahentem dysponującym prawami do marki Fagor, mających na celu nabycie licencji do ww. marki.

Amica jest producentem sprzętu AGD, notowanym na warszawskiej giełdzie od 1997 r.

(ISBnews)