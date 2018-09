Orlen Upstream i PGNiG wykonają kolejny odwiert w złożu gazu ziemnego

Źródło: PAP

Orlen Upstream i PGNiG wykonają kolejny odwiert w złożu gazu ziemnego Miłosław E. To już drugi wspólny otwór na tym obszarze. Realizacja prac umożliwi efektywniejsze wydobycie udokumentowanych zasobów gazu. Rozpoczęte we wtorek wiercenie potrwa ok. 80 dni.