Komisja zbiera się w środę, 12 września, na drugim, organizacyjnym i zamkniętym posiedzeniu.

"Będą kolejne wnioski dowodowe, myślę, że zdecydujemy, żeby wezwać paru kolejnych świadków, być może przejrzymy jakieś dokumenty" - powiedział PAP Marcin Horała, pytany o planowany przebieg tego posiedzenia.

Szef komisji śledczej nie chciał ujawnić, jacy świadkowie mogliby zostać wezwani. "Nie będę zdradzał na razie tych nazwisk, ale one są dosyć oczywiste, chodzi o kierownictwo resortu finansów oraz kierownictwa ministerstwa sprawiedliwości, dopóki minister był prokuratorem generalnym, a potem samej prokuratury, to dwie oczywiste pule świadków" - powiedział.

Wiceministrami finansów w latach 2007-15, które obejmuje swoim zainteresowaniem komisja, byli m.in. Jacek Kapica, Jarosław Neneman, Andrzej Parafianowicz, Agnieszka Królikowska, Hanna Majszczyk, a także obecni posłowie PO Janusz Cichoń i Izabela Leszczyna. Z kolei np. prokuratorami krajowymi, w strukturze resortu sprawiedliwości, byli Marek Staszak i Edward Zalewski.

Podczas poprzedniego posiedzenia, 30 sierpnia br., komisja wezwała na świadka eksperta od podatku VAT prof. Witolda Modzelewskiego, byłego ministra finansów (w latach 2007-13) Jacka Rostowskiego, byłych ministrów sprawiedliwości, a zarazem prokuratorów generalnych (w latach 2007-09) Zbigniewa Ćwiąkalskiego i Andrzeja Czumę, a także prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta, kierującego PG po roku 2010, gdy oddzielono tę instytucje od MS.

Jedynym ministrem sprawiedliwości i prokuratorem generalnym z tamtego okresu, który na razie nie został wezwany, jest obecny prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski, który stał na czele resortu sprawiedliwości i prokuratury generalnej w latach 2009-10, a następnie, w latach 2010-11, był tylko ministrem sprawiedliwości.

Horała przyznał, że Kwiatkowski nie został wezwany, ponieważ jest obecnie prezesem NIK, więc komisja będzie chciała go przesłuchać "w obydwu rolach". "Ja osobiście gdzieś pod koniec prac widzę przesłuchanie prezesa NIK, bo on będzie opowiadał o raportach Izby, więc takie całościowe, podsumowujące rzeczy" - wyjaśnił.

Podczas niedawnego Forum Ekonomicznego w Krynicy prezes NIK miał wystąpienie na temat problemu wyłudzeń podatku VAT. Przedstawił dane, z których wynikało, że od roku 2015 odnotowano znaczący wzrost ściągalności tego podatku, co było spowodowane przede wszystkim wdrożonymi mechanizmami prawnymi, ale także wzrostem gospodarczym i wzrostem konsumpcji. Mówił też, że jego zdaniem w 2018 roku nie będzie już tak znaczącej poprawy ściągalności VAT.

Horała powiedział, że ma nadzieję, iż świadkowie wezwani w środę wypełnią przesłuchania komisji do końca roku. "Moją intencją jest, by tą pierwszą grupę pięciu świadków przesłuchać do początków listopada, więc kolejnych pięciu-siedmiu do końca roku" - zaznaczył.

"Wezwaliśmy już pana profesora Modzelewskiego na 18 września i zapowiedział, że się stawi. 18 września będzie więc pierwsze publiczne przesłuchanie" - powiedział szef komisji śledczej.

Horała pytany, czy komisja zajmie się także np. tematem hazardu przyznał, że kwestie podatku VAT i akcyzy są na tyle obszerne, że to raczej mało prawdopodobne.