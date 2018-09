Indeks S&P 500 rośnie o 0,1 proc., Dow Jones Industrial zwyżkuje o 0,22 proc., a Nasdaq Comp. idzie w górę o 0,16 proc.

Zwyżkują indeksy spółek technologicznych z sektora FAANG. Twitter i Netflix zyskują po ok. 2 proc.

Amazon podał, że platforma b2b uzyskała 10 mld dolarów obrotów rocznie. Akcje spółki zyskują 0,7 proc.

W Europie tracą wszystkie najważniejsze indeksy. Euro Stoxx 50 spada o 0,2 proc., niemiecki DAX zniżkuje o 0,4 proc., francuski CAC 40 idzie w dół o 0,03 proc., a brytyjski FTSE 100 jest 0,5 proc. na minusie.

Pozytywne informacje płyną z amerykańskiego rynku pracy. W USA indeks optymizmu małych firm w VIII wyniósł 108,8 pkt. Oczekiwano 108 pkt. Mali przedsiębiorcy planują najwyższe wydatki od 2008 roku, a chęć zatrudniania nowych pracowników nigdy nie była wyższa.

Natomiast liczba nieobsadzonych etatów w USA wg ankiety JOLTS w lipcu wyniosła rekordowe 6,939 mln. Natomiast liczba odejść zatrudnionych jest najwyższa od 17 lat, co jest oznaką wzmacniania rynku pracownika.

Głównym czynnikiem ryzyka w światowej gospodarce pozostają napięcia handlowe USA-Chiny. Prezydent Donald Trump oświadczył w zeszły piątek, że ma przygotowane kolejne cła na towary importowane z Chin o wartości 267 mld USD. Wcześniej zapowiadano taryfy w wysokości 200 mld dolarów.

Amerykańskie cła doprowadzą do „znacznej poprawy stosunków” między Chinami a Rosją, powiedział we wtorek dla CNBC były prezes Ludowego Banku Chin Zhou Xiaochuan.

Prezydent Chin Xi Jinping przyleciał we wtorek do Władywostoku spotkać się z Władimirem Putinem podczas forum ekonomicznego. Prezydent ChRL powiedział, że „Chiny i Rosja powinny wspólnie przeciwstawić się protekcjonizmowi”.

Podczas spotkania prezydentów ogłoszono 73 wspólne projekty biznesowe, których łączna wartość przekroczy ponad 100 mld dolarów.

Inwestorzy bacznie przyglądają się rozwojowi negocjacji handlowych między krajami Ameryki Płn. Minister spraw zagranicznych Kanady Chrystia Freeland spotka się we wtorek z głównym negocjatorem ds. handlu USA Robertem Lighthizerem, by kontynuować rozmowy ws. porozumienia NAFTA.

Rentowność 10-letnich UST rośnie o 4 pb do 2,97 proc. - najwyżej od niemal 5 tygodni.

Dolar umacnia się wobec koszyka walut o 0,15 proc. do 95,28.

Eurodolar słabnie o 0,14 proc. do 1,1585.

Kwotowanie USD/JPY rośnie o 0,4 proc. do 111,5.

Funt notuje we wtorek spore wahania kursu, obecnie traci 0,2 proc. wobec dolara, spadając poniżej 1,30.

Pozytywnie na brytyjską walutę wpłynęły informacje o stopie bezrobocia w Wielkiej Brytanii, która wyniosła w V-VII 4 proc., zgodnie z oczekiwaniami. Natomiast wyższy niż się spodziewano był wzrost płac, który w kwartale maj-lipiec osiągnął 2,9 proc.

Uspokajające informacje płyną też ws. Brexitu. Premier Irlandii Leo Varadkar powiedział, że umowa brexitowa będzie zawarta „w ciągu kilku tygodni”.

W poniedziałek brytyjski dziennik "The Guardian" informował, że liderzy państw Unii Europejskiej wkrótce ogłoszą plany zwołania na listopad specjalnego szczytu Rady Europejskiej ds. wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej.

We wtorek pojawiły się też informacje z banków centralnych w Europie. Kanclerz Skarbu Wielkiej Brytanii Philip Hammond powiedział we wtorek w parlamencie, że prezes Banku Anglii Mark Carney pozostanie na stanowisku do końca stycznia 2020 roku.

Gubernator szwedzkiego Riksbanku Stefan Ingves powiedział we wtorek, że widzi dobre perspektywy dla wzrostu presji inflacyjnej. Szwedzki bank centralny ma w planach rozpocząć podnoszenie stóp procentowych na posiedzeniu w grudniu lub w lutym przyszłego roku.

Z kolei z danych makro w Niemczech zaufanie analityków i inwestorów instytucjonalnych we wrześniu wyraźnie się poprawiło. Odczyt indeksu ZEW, obrazującego sentyment ekonomiczny wśród menadżerów sektora przedsiębiorstw, wskazał we wrześniu wzrost do -10,6 pkt. wobec -13,0 miesiąc wcześniej.

Rentowność 10-letnich niemieckich bundów rośnie o 3 pb do 0,43 proc.

Z walut rynków wschodzących największy spadek, o 2 proc. wobec dolara, notuje brazylijski real (4,17/USD) w związku z niepewnością co do wyniku prezydenckich w październiku.

Turecka lira pogłębia deprecjację względem dolara do 0,2 proc. do 6,49.

Ceny ropy WTI na NYMEX rośnie o 1,7 proc. do 68,7 USD za baryłkę.

Analityk rynku surowców Akiko Fujita z CLSA Investors' Forum wskazuje, że brak dostaw ropy z Iranu spowoduje, że cena surowca przekroczy 100 USD za baryłkę, ponieważ inni producenci nie są w stanie znacząco zwiększyć wydobycia.