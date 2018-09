Putin zaproponował Japonii zawarcie traktatu pokojowego do końca roku

Źródło: PAP

Prezydent Rosji Władimir Putin oświadczył w środę we Władywostoku, że chciałby zawarcia przez jego kraj traktatu pokojowego z Japonią i zaproponował premierowi tego kraju Shinzo Abemu, by traktat został zawarty do końca bieżącego roku bez warunków wstępnych.