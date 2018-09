Ponad 70 proc. konsumentów w Stanach Zjednoczonych i 85 proc. członków Amazon Prime z ubezpieczeniem zdrowotnym oświadczyło, że kupiłoby swoje leki na Amazonie – tak wynika z sondażu przeprowadzonego w tym roku przez naukowców z Deutsche Bank, przytoczonego przez redakcję Quartz. To zaskakujący wynik.

To reputacja platformy zakupów online, oparta na jakościowej obsłudze klienta i niskim cenom, przemawia do amerykańskich klientów. Dodatkowo koszty leków na receptę w USA wymknęły się spod kontroli. Gdy Deutsche Bank spytał, czego konsumenci będą szukać w aptece Amazona, 55 proc. członków Prime i 79 proc. bez subskrypcji Prime wybrało niższe ceny (pozostałe opcje to „dostawa w 1-2 godziny” i „dostępność w lokalnym sklepie Whole Foods lub innym sklepie detalicznym”). Wielkość rabatu, na który szykują się klienci, to 10-20 proc (w przypadku 49 proc. użytkowników Prime) albo więcej niż 30 proc. (użytkowników bez Prime).

Amazon miał ambicję zmienić przemysł farmaceutyczny, kupując firmę PillPack, która zajmuje się zarządzaniem receptami. PillPack jest warta ok. miliard dolarów i posiada licencje apteczne w 49 stanach USA (obecnie nie jest wysyłany na Hawaje). Dzięki temu Amazon przejął infrastrukturę, którą potrzebuje do dystrybucji leków na receptę. Amazon w styczniu oświadczył, że połączył siły z JPMorgan i Berkshire Hathaway w ramach przedsięwzięcia, by obniżyć koszty opieki zdrowotnej dla ponad 1 miliona pracowników.

„To kwestia czasu i miejsca – a nie pytania, czy w ogóle – Amazon wejdzie w obszar służby zdrowia z większą siłą” – napisali badacze Deutsche w raporcie z 10 września.

Młodzi ludzie wykazywali największe zainteresowanie kupowaniem leków na receptę przez platformę Amazon. Analitycy Deutsche byli jednak zaskoczeni faktem, że nawet starsze osoby wyraziły duże zainteresowanie taką możliwością. Ponad połowa respondentów w wieku 65 lat i starszych twierdzi, że chętnie w ten sposób kupi leki na receptę.

Nadzieja, że na Amazonie będzie można kupić leki na receptę po o wiele niższych cenach wyjaśnia, dlaczego osoby bez ubezpieczenia zdrowotnego byli najbardziej zainteresowani zakupem online. Wśród ankietowanych w ankiecie Deutsche aż 89 proc. nieubezpieczonych respondentów – członków Prime i 82 proc. użytkowników bez subskrypcji oznajmiło, że kupi leki na receptę na Amazonie.

