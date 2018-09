"Przewiduję, że złoty pozostanie do końca tygodnia w okolicach 4,31 za euro. Najważniejsze dla rynku będzie czwartkowe posiedzenie EBC i projekcje wskaźników makroekonomicznych, które zostaną przedstawione" - powiedział Piotr Popławski, starszy ekonomista ING Banku Śląskiego.

"Zakładamy, że nic przełomowego na posiedzeniu EBC się nie wydarzy. W środę zmienność jest niska, a złotemu nie pomogły medialne doniesienia na temat obniżenia prognoz wzrostu gospodarczego przez EBC" - dodał.

W czwartek Europejski Bank Centralny zakończy posiedzenie, po którym zaplanowano konferencję prezesa banku Mario Draghiego. Rynek nie spodziewa się zmian w polityce EBC. W czerwcu zapowiedziano zakończenie programu skupu aktywów od stycznia 2019 r. oraz brak podwyżek stóp co najmniej do końca lata przyszłego roku.

EBC opublikuje także najnowszą projekcję wskaźników makroekonomicznych dla strefy euro.

Agencja Bloomberg podała w środę, że Europejski Bank Centralny obniży prognozę dla wzrostu PKB w strefie euro. Powołując się na źródła, Bloomberg podał, że głównymi czynnikami, z których wynika obniżka prognozy, są napięcia w światowym handlu, które tłumią popyt zewnętrzny. Ścieżka inflacji ma pozostać w dużej mierze niezmieniona.

RYNEK DŁUGU

"Rynek długu odreagowuje po tym, co się działo od początku września, czyli dużej wyprzedaży, zwłaszcza na papierach zmiennokuponowych o zapadalności powyżej 2022 r. i stałokuponowych powyżej pięciu lat. Na fali negatywnego sentymentu do rynków wschodzących 10-latki wzrosły z 3,15 proc. w okolice 3,30 proc." - powiedziała Izabela Sajdak, zarządzająca BPS TFI.

"Uważam, że jest to raczej korekta w trendzie, a rentowności wrócą do wzrostów" - dodała.

Na rynkach bazowych dochodowość amerykańskich obligacji 10-letnich spada o 2 pb do 2,96 proc., a niemieckich zniżkuje o 3 pb do 0,40 proc. We wtorek dochodowość obu papierów wzrosła do najwyższych poziomów od miesiąca.

środa środa wtorek 15.50 9.50 16.35 EUR/PLN 4,3103 4,3079 4,3107 USD/PLN 3,7172 3,7140 3,7199 CHF/PLN 3,8214 3,8131 3,8189 EUR/USD 1,1596 1,1599 1,1588 DS1020 1,61 1,62 1,62 DS1023 2,55 2,58 2,59 WS0428 3,23 3,26 3,27

(PAP Biznes)