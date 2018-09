The Dust chce wydać 'Frankenstein: Beyond the Time' na PS4 VR



Warszawa, 12.09.2018 (ISBnews) - The Dust podjął decyzję o produkcji gry "Frankenstein: Beyond the Time" na konsolę PlayStation VR (PS4 VR), w technologii VR (virtual reality), podała spółka. The Dust upatruje szansy na odniesienie sukcesu sprzedażowego gry w relatywnie niewielkiej liczbie dostępnych gier na PS VR.

"Planuje się, że w Europie gra będzie dostępna w pierwszej połowie 2019 r., a w dalszej kolejności w Japonii i Korei Południowej oraz w Ameryce Północnej i Ameryce Południowej. Gra będzie sprzedawana poprzez cyfrowe platformy dystrybucyjne" - czytamy w komunikacie.

Aktualnie (dane na 16.08.2018 r.) rynek PlayStation VR przedstawia się następująco:

- sprzedano ponad 3 mln systemów PS VR, które są niezbędne do grania w produkcje dedykowane na konsole PlayStation w technologii VR,

- sprzedano 21,9 mln gier na PlayStation VR,

- dostępnych jest niecałe 340 gier na PlayStation VR, wylicza spółka.

"Mając na uwadze relatywnie niewielką ilość dostępnych gier na PS VR, w opinii zarządu emitenta kolejne gry, spełniające odpowiednie wymogi jakościowe, mają istotną szansę na odniesienie sukcesu sprzedażowego" - czytamy dalej.

Spółka zwraca uwagę, że gra "Frankenstein: Beyond the Time", w szczególności za oprawę graficzną i klimat, jest przez graczy na świecie wysoko oceniana.

The Dust specjalizuje się w produkcji gier na urządzenia mobilne w dwóch modelach: gry reklamowe na zlecenie (tzw. advergaming) oraz gry własne dystrybuowane w modelu F2P (free-to-play). Spółka jest notowana na rynku NewConnect od kwietnia 2018 r.

(ISBnews)