Soho Development planuje przeznaczyć ok. 24 mln zł na skup akcji własnych



Warszawa, 12.09.2018 (ISBnews) - Soho Development podjęło decyzję o ogłoszeniu skupu akcji własnych. Zarząd planuje przeznaczyć na kolejną rundę skupu około 24 mln zł na nabycie 7 339 449 akcji po cenie jednostkowej 3,27 zł za jedną sztukę, podała spółka.

"Zarząd zamierza sfinansować skup akcji środkami z zakończonych inwestycji deweloperskich (m.in. z inwestycji SOHO Verbel i Soho Feniks)" - czytamy w komunikacie.

Zarząd planuje ogłosić skup akcji własnych w najbliższych dniach tak aby rozliczenie pieniężne skupu było możliwe jeszcze we wrześniu, podano także.

Powyższe plany są zbieżne z uchwałą walnego zgromadzenia spółki o przeznaczeniu zysku za poprzedni rok obrotowy na kapitał rezerwowy służący sfinansowaniu skupu akcji własnych, zaznaczono.

"Zarząd podtrzymuje również wolę dalszej realizacji strategii dystrybucji środków do akcjonariuszy w formie skupów akcji własnych zgodnie z uchwałą wraz z generowaniem gotówki z projektów deweloperskich oraz z postępem w sprzedaży pozostałych aktywów spółki z uwzględnieniem jednak pierwszeństwa spłaty zobowiązań spółki z tytułu wyemitowanych obligacji objętych przez SGB Bank" - czytamy dalej.

Poprzednio, 4 czerwca Soho Development podawało, że planuje przeznaczyć ok. 26 mln zł na skup 7 957 tys. akcji własnych po cenie jednostkowej 3,27 zł za jedną akcję.

Soho Development to spółka notowana na GPW od 1997 roku. Spółka została założona przez ministra przekształceń własnościowych działającego w imieniu Skarbu Państwa w ramach Programu Powszechnej Prywatyzacji (PPP). Obecnie długoterminowa strategia funduszu zakłada koncentrację na działalności deweloperskiej w oparciu o posiadany bank ziemi oraz sprzedaż aktywów niestrategicznych.

