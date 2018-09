PKN Orlen wybrał dostawców 150 stacji ładowania samochodów elektrycznych



Warszawa, 12.09.2018 (ISBnews) - PKN Orlen zakończył postępowanie przetargowe na dostawców 150 stacji ładowania samochodów elektrycznych. W pierwszym etapie pilotażu, do końca 2019 roku, zostanie uruchomionych około 50 ładowarek, podała spółka.

"Zakończone postępowanie przetargowe obejmowało wybór dostawców stacji ładowania o mocy 50, 100 i 150 kW. Zadaniem wyłonionych podmiotów jest przygotowanie projektu, dostarczenie ładowarek, ich instalacja oraz serwis" - czytamy w komunikacie.

Punkty ładowania PKN Orlen będą obsługiwać wszystkie typy pojazdów elektrycznych oferowane na rynku europejskim i zostaną wyposażone w dwa złącza do ładowania pojazdu prądem stałym, z wtyczką CHAdeMO oraz CCS, a także w złącze Typ 2 do ładowania pojazdu prądem przemiennym. Producentami ładowarek dla będą firmy EkoEnergetyka i EFACEC. W ramach postępowania finalizowane są także rozmowy z trzecim producentem, podano także.

PKN Orlen w najbliższych miesiącach zakończy odrębne postępowanie przetargowe, w ramach którego wyłoniony zostanie dostawca systemu zarządzania infrastrukturą ładowania. Do zadań systemu będzie należała m.in. obsługa procesu ładowania i rozliczania opłat z wykorzystaniem strony internetowej. Jeszcze w tym roku, wraz z uruchomieniem ładowarek, wdrożone mają zostać jego podstawowe funkcjonalności.

W ramach programu pilotażowego pierwsza ładowarka działa już Płocku w pobliżu siedziby PKN Orlen, z której można teraz korzystać nieodpłatnie. Stacja ładowania o mocy 50 kW jest przeznaczona zarówno do pojazdów elektrycznych (EV), jak i hybrydowych (PHEV) i daje możliwość jednoczesnego ładowania 4 pojazdów. Moc dla każdego ze stanowisk jest dynamicznie przydzielana przez sterownik stacji w trakcie ładowania pojazdów, dzięki czemu możliwe będzie znaczne skrócenie jego czasu.

"Wśród innych projektów związanych z paliwami alternatywnymi, na stacjach Grupy Orlen działają już punkty ładowania samochodów elektrycznych Tesla w Polsce, na stacji Orlen w Kostomłotach, Katowicach i Ciechocinku, oraz w Niemczech, w miejscowościach Grimmen w Meklemburgii-Pomorze Przednie i Uckerfelde w Branderburgii. W Czechach Koncern także planuje rozwój sieci punktów ładowania dostępnych na stacjach Benzina wspólnie z firmą CEZ. Obecnie działają tam trzy punkty, a w najbliższych latach ma pojawić się nawet kilkadziesiąt nowych punktów" - czytamy dalej.

Na stacjach wchodzących w skład Grupy Orlen dostępne są również inne paliwa alternatywne. W Niemczech na stacjach star w miejscowości Mülheim i Wolfsburg działają dwa testowe punkty dla aut zasilanych wodorem. Na 35 stacjach Koncernu zlokalizowanych w Czechach można także tankować CNG, przypomniano.

Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 95,36 mld zł w 2017 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.

(ISBnews)