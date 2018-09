Indeks S&P 500 spada o 0,2 proc., Dow Jones Industrial zwyżkuje o 0,05 proc., a Nasdaq Comp. idzie w dół o 1 proc.

Tracą spółki sektora FAANG – akcje Twittera spadają o ok. 5 proc., Facebooka o 2 proc. a Apple o ok. 1 proc.

Apple zamierza obniżyć cenę iPhone’a X do 800 dolarów, by zwiększyć sprzedaż i zmienić strukturę cenową swoich produktów, przygotowując się do wejścia na rynek trzech nowych modeli iPhone’a, które zostaną zaprezentowane w środę.

Euro Stoxx 50 rośnie o 0,08 proc., niemiecki DAX zwyżkuje o 0,03 proc., francuski CAC 40 idzie w górę 0,6 proc., a brytyjski FTSE 100 jest 0,4 proc. na plusie.

Największe spadki w ramach indeksu Stoxx Euro 600 notuje sektor użyteczności publicznej i IT.

Akcje przewoźnika lotniczego Ryanair rosną o ok. 1 proc., mimo że od godziny 3 nad ranem w środę trwa w Niemczech strajk pilotów i personelu pokładowego niskobudżetowych linii lotniczych Ryanair.

W związku z 24-godzina akcją strajkową odwołano 150 z 400 lotów z Niemiec i do Niemiec. Związki zawodowe domagają się wyższych płac i poprawy warunków pracy pilotów i personelu pokładowego.

Eurodolar umacnia się o 0,3 proc. do 1,1625.

Kwotowanie USD/JPY spada o 0,3 proc. do 111,37.

Kurs funta rośnie o 0,1 proc. wobec dolara do 1,301.

Dolar stracił 0,35 proc do koszyka walut do poziomu 94,91 pkt., m.in. po publikacji środowych danych makro. Ceny produkcji sprzedanej przemysłu PPI w USA w sierpniu spadły po raz pierwszy od 18 miesięcy o 0,1 proc. Oczekiwano wzrostu 0,2 proc.

„Obecny poziom stóp procentowych może być na tyle wysoki, że może stanowić czynnik hamujący wzrost ekonomiczny” – powiedział prezes Banku Rezerwy Federalnej z St. Louis podczas środowego wystąpienia przed CFA Society w Chicago.

Głównym czynnikiem ryzyka w światowej gospodarce pozostają napięcia handlowe USA-Chiny. Prezydent Donald Trump oświadczył w zeszły piątek, że ma przygotowane kolejne cła na towary importowane z Chin o wartości 267 mld USD. Wcześniej zapowiadano taryfy w wysokości 200 mld dolarów.

"Wall Street Journal" poinformował w środę, powołując sie na źródła, o propozycji nowych negocjacji handlowych ze strony USA wobec Chin, które miałyby sie odbyć w najbliższej przyszłości.

Chińscy urzędnicy poinformowali Radę Biznesu USA-Chiny, że zawieszają przyjmowanie wniosków o licencje na działalność w Chinach od amerykańskim firm w związku ze sporem handlowym pomiędzy tymi krajami – podał w środę przedstawiciel tej organizacji.

Amerykańscy biznesmeni zamierzają lobbować u kongresmenów, by złagodzić politykę handlową prezydenta Trumpa. Jak podaje Reuters, koalicja złożona z 60 grup przemysłowych uważa, że cła wcale nie spowodują, że miejsca pracy powrócą do USA.

Rentowność 10-letnich UST rośnie o 2 pb do 2,96 proc. - najwyżej od początku sierpnia.

Jak na razie brak ostatecznych rozstrzygnięć ws. negocjacji między USA a Kanadą nad porozumieniem handlowym NAFTA. Minister spraw zagranicznych Kanady Chrystia Freeland powiedział po spotkaniu z głównym negocjatorem ds. handlu USA Robertem Lighthizerem, że rozmowa była „konstruktywna i produktywna”, lecz nie odpowiedziała kiedy dojdzie do następnego spotkania.

Brytyjska premier Theresa May ostrzegła w środę, że w razie załamania się negocjacji z Unią Europejską ws. Brexitu rząd w Londynie może wstrzymać się z decyzją w sprawie wpłaty do budżetu UE nieuregulowanych zobowiązań finansowych.

W wtorek wieczorem 50 Konserwatystów spotkało się, by dyskutować jak i kiedy odsunąć premier Theresę May ze stanowiska, z obawy przed „miękkim Brexitem”.

Według doniesień medialnych specjalny szczyt UE, na którym ma zostać podpisana umowa brexitowa, ma się odbyć w listopadzie. Data szczytu może zostać ogłoszona w ciągu kilku dni – podaje w środę agencja Bloomberga.

Prezydent Turcji Recep Erdogan powołał samego siebie na szefa państwowego funduszu majątkowego, po wcześniejszym odwołaniu wcześniejszego kierownictwa. Zięć prezydenta i minister finansów Turcji Berat Albayrak również znalazł się w zarządzie funduszu.

W czwartek bank centralny Turcji podejmie decyzję ws. stóp procentowych. W zeszłym tygodniu zapowiedziano podwyżkę stóp, by walczyć z rosnącą inflacją.

Kurs liry umacnia się o 1,3 proc. wobec dolara do 6,35.

Zapasy ropy naftowej w USA w ubiegłym tygodniu spadły o 5,3 mln baryłek, czyli o 1,3 proc., do 396,19 mln baryłek. To najniższy poziom zapasów od 2015 roku.

W środę cena ropy Brent przekroczyła 80 USD za baryłkę po raz pierwszy od 22 maja br. Z kolei cena WTI rośnie o ponad 2 proc. i jest notowana na poziomie 70,5 USD za baryłkę.

