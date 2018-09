- Potencjał wynikający z naszej geografii, liczby mieszkańców czy możliwości połączenia wielu obszarów naszego regionu sprawia, że nie możemy nie wykorzystać okazji, jaką daje budowa CPK - dodał Bartosiak. - Integralną częścią CPK ma być stworzenie całej sieci kolei umiarkowanie dużych prędkości - dodał. Prezes podkreślił, że podróż z CPK do Gdańska ma wynieść niecałe dwie godziny. Do Krakowa - godzinę piętnaście minut. - To rewolucja - podsumował Bartosiak.

Treść całej rozmowy znajduje się poniżej: