Kanadyjska minister, przed powrotem do Ottawy gdzie zamierza złożyć relacje z przebiegu kolejnej rundy negocjacji handlowych w Waszyngtonie premierowi Kanady Justinowi Trudeau, nie chciała zdradzić źródeł swojego optymizmu, co do możliwości rychłego osiągnięcia porozumienia handlowego z Stanami Zjednoczonymi, wyjaśniając, że "nie omawia publicznie negocjacji".

Dobrej myśli był także prezydent Trump, który powiedział we wtorek, że "negocjacje przebiegają pomyślnie".

Podczas ostatniej, wtorkowej rundy negocjacji, Kanada - jak poinformowały amerykańskie media ekonomiczne powołując się na anonimowe źródła w kanadyjskim rządzie - zgodziła się na ograniczone otwarcie swojego rynku na amerykański nabiał.

Historyczny Północnoamerykański Układ o Wolnym Handlu (North American Free Trade Agreement - NAFTA) został podpisany w roku 1992 pomiędzy Stanami Zjednoczonymi, Kanadą i Meksykiem. Układ był podstawą stworzenia największej na świecie strefy wolnego handlu od Jukonu na północy kontynentu, do Jukatanu na południu Meksyku.

Trump podczas swojej kampanii wyborczej w roku 2016 ostro krytykował Układ NAFTA wynegocjowany w czasach republikańskiego prezydenta Georga Busha (1989-1993) i podpisany przez demokratycznego prezydenta Billa Clintona jako "najgorszą transakcję w historii".

Po zaprzysiężeniu na prezydenta, Trump rozpoczął negocjowanie zmian w Układzie NAFTA, które zakończyły się osiągnięciem porozumienia z Meksykiem.

Kanada do tej pory nie osiągnęła z Waszyngtonem porozumienia w sprawie zmian wynegocjowanych w Układzie NAFTA przez USA i Meksyk.

Administracja prezydenta Trumpa w ub. miesiącu formalnie zawiadomiła Kongres, który musi ratyfikować zmiany w Układzie NAFTA, aby weszły one w życie, że zamierza podpisać nowy Układ NAFTA z Meksykiem i - jak powiedział prezydent Trump - "jeśli to możliwe, także z Kanadą" do 30 listopada b.r.