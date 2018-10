Amazon zebrał pozytywne opinie za podniesienie płacy minimalnej dla pracowników na godzinę do 15 dolarów, jednak równie głośno jest o tym, że stało się to kosztem miesięcznych premii i opcji zakupów akcji firmy. Amazon wyjaśnia, że ​​podjęto decyzję o przejściu na „nowy program skupu akcji”, powołując się na fakt, że pracownicy godzinowi preferowali „przewidywalność i natychmiastowy dostęp do gotówki niż akcje o ograniczonej zbywalności (RSU)”. Jednak korporacja nic nie wspomniała o tym, że rezygnuje z miesięcznych premii, o czym informował Bloomberg.

Kilku pracowników magazynu Amazon skrytykowało ten ruch, twierdząc, że w rezultacie stracą tysiące dolarów wynagrodzenia motywacyjnego. Obecnie pracownicy magazynu uzyskują dwie akcje Amazona w momencie zatrudnienia (aktualnie 1 akcja warta jest ok. 1909 dolarów), a także dodatkową opcję na zakup akcji każdego roku. Po wprowadzeniu zmian, program RSU zostanie wycofany do zasobów, które zostaną sprzedane w 2020 i 2021 roku, a do końca przyszłego roku zostanie zastąpiony bezpośrednim planem zakupu akcji.

Robotnik magazynu Amazon skomentował, że to okropna wiadomość dla pracowników, którzy polegają na RSU oraz VCP (zmiennej płacy rekompensacyjnej, czyli programu miesięcznego premiowania opartego na wynikach). Te programy stanowią premię do wynagrodzenia za godzinę. Zachęty VCP, które są uzależnione od frekwencji i osiągnięcia celów, mogą zapewnić pracownikom Amazona 8-procentowy bonus miesięczny i 16-procentowy bonus w szczytowym sezonie – w listopadzie i grudniu.

Wielu pracowników Amazona krytykuje podwyżki płac jako reklamową zagrywkę, a także grę polityczną. Mimo wszystko firma twierdzi, że zmiany są korzystne dla pracowników.

„Znaczny wzrost godzinowych wynagrodzeń gotówkowych z nawiązką rekompensuje stopniowe wycofywanie płatności motywacyjnych i RSU” – stwierdził rzecznik Amazona w komunikacie przesłanym do CNBC. „Udowodnimy, że wszyscy godzinowi operatorzy i pracownicy działu obsługi klienta odczują wzrost całkowitego odszkodowania. Ponadto, ponieważ system nie jest już oparty na zachętach, rekompensata będzie bardziej natychmiastowa i przewidywalna”.

