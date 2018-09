BGŻ BNP Paribas rozpoczął współpracę ze startupem Today



Warszawa, 13.09.2018 (ISBnews) - Bank BGŻ BNP Paribas rozpoczął współpracę z firmą Today, startupem pozyskanym w ramach Office Hours, podał bank. Rozwiązanie to upraszcza proces wyboru auta i wyliczania wysokości rat.

Dzięki temu rozwiązaniu osoby, które zdecydują się na zakup samochodu marki Hyundai, jednego z partnerów motoryzacyjnych banku, będą mogły na stronie internetowej skonfigurować już nie tylko egzemplarz dla siebie, ale również sprawdzić, w jaki sposób mogą go sfinansować.

"Osoby decydujące się na zakup samochodu stosunkowo rzadko płacą za niego gotówką. Przedsiębiorcy, główni kupujący na polskim rynku, coraz częściej wybierają leasing, a klienci indywidualni w większości posiłkują się kredytem. By ułatwić im cały proces wyboru auta i wyliczania wysokości rat, stworzyliśmy rozwiązanie, które pozwoli od razu sprawdzić, czy wysokość wpłaty i planowana wysokość rat zmieści się w budżecie. Tak spersonalizowana przez klienta oferta jest kierowana bezpośrednio do systemów importera, dealera wskazanego przez klienta oraz banku finansującego zakup. Dzięki rozwiązaniu zaprojektowanemu wspólnie z firmą Today cała procedura zakupu przebiega więc znacznie szybciej" - powiedział dyrektor biura współpracy z kluczowymi klientami banku BGŻ BNP Paribas Rafał Kępiński, cytowany w komunikacie.

"Naszym celem jest stworzenie wygodnego narzędzia, które zapewni przyjazne i intuicyjne doświadczenie konsumentom w procesie zakupu samochodu, a jednocześnie będzie elastyczne i skalowalne. To wdrożenie sprawi, że pozornie skomplikowana oferta finansowa jest prezentowana znacznie atrakcyjniej, dając klientom poczucie dostępności wymarzonego samochodu i tworząc wartość dodaną dla partnerów Banku BGŻ BNP Paribas" - dodał partner w firmie Today Maciej Straszewicz.

Współpraca Banku BGŻ BNP Paribas z firmą Today to efekt tzw. Office Hours, cyklu spotkań organizowanych przez Zespół Cyfrowej Transformacji. Eksperci banku w styczniu br. poszukiwali startupów oferujących ciekawe rozwiązania ze świata motoryzacji i finansów dla partnerów biznesowych. Realizowany obecnie projekt jest jednym z wielu przedsięwzięć, jakie w ramach współpracy z bankiem podejmuje Today, podano również.

Today to spółka, która powstała w 2017 r. poprzez oddzielenie się zespołu digital i technologii od agencji reklamowej Brasil. Koncentruje się na projektowaniu i wdrażaniu nowoczesnych koncepcji, rozwiązań komunikacyjnych, kreatywnie wykorzystując możliwości digitalu.

Bank BGŻ BNP Paribas jest członkiem wiodącej międzynarodowej grupy bankowej BNP Paribas. Jest bankiem uniwersalnym, notowanym na GPW.

(ISBnews)