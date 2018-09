PGE GiEK sprzeda PSE energię elektryczną za 410 mln zł na pokrycie strat w sieci



Warszawa, 13.09.2018 (ISBnews) - PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna (PGE GiEK) - spółka zależna Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) - zawarła z Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi (PSE) umowę sprzedaży energii elektrycznej na pokrywanie strat powstałych w sieci przesyłowej w 2019 r., podały spółki. Wartość kontraktu wynosi ok. 410 mln zł.

Podpisanie umowy nastąpiło w wyniku rozstrzygnięcia przez PSE przetargu nieograniczonego dotyczącego zamówienia na sprzedaż energii elektrycznej na pokrywanie strat powstałych w sieci przesyłowej w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r., podano w komunikacie.

"Cieszy nas, że po raz kolejny nasza oferta na potrzeby pokrycia strat w sieciach przesyłowych okazała się najkorzystniejsza dla Operatora Systemu Przesyłowego. PGE jest w stanie oferować dużym odbiorcom stabilne i niezawodne dostawy energii elektrycznej, a w konsekwencji zapewniać bezpieczeństwo energetyczne kraju po racjonalnych kosztach, ponieważ efektywnie modernizuje i rozbudowuje aktywa wytwórcze Grupy" - powiedział prezes PGE Henryk Baranowski, cytowany w komunikacie.

Grupa kapitałowa PGE jest liderem sektora z ok. 40-proc. udziałem w rynku wytwarzania konwencjonalnego, 30-proc. w sprzedaży dla klientów końcowych (5,2 mln odbiorców indywidualnych i biznesowych) oraz ok. 12-proc. w OZE. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.

(ISBnews)