Proszę sobie porównać internet do miasta. Są ulice, chodniki, parki, ławki – i to jest wspólne. Poruszamy się po tym mieście bezpłatnie. Jednak jeśli chcemy wejść do księgarni po książkę czy do kina obejrzeć film, to za to płacimy. Świat wirtualny w tym względzie nie różni się od realnego – mówi człowiek, który w 1990 r. wysłał pierwszego e-maila do Polski. Z Tadeuszem Węgrzynowskim rozmawia Magdalena Rigamonti.