"Piątkowe otwarcie może być odrobine do góry, po pozytywnych sesjach w Stanach i Azji" - powiedział PAP Biznes Przemysław Smoliński, analityk DM PKO BP.

Czwartkowa sesja na Wall Street przyniosła najmocniejsze wzrosty od początku września, a wśród spółek liderem zwyżek był Apple. Skala wzrostów osłabła jednak nieco po wypowiedzi prezydenta Donalda Trumpa, który stwierdził, że „nie ma żadnej presji, by zawrzeć umowę z Chinami”. Dow Jones Industrial na zamknięciu zwyżkował o 0,57 proc. do 26.145,99 pkt. Indeks S&P 500 wzrósł o 0,53 proc. do 2.904,18 pkt. Nasdaq Comp. poszedł w górę o 0,75 proc. do 8.013,71 pkt.

W Azji na giełdach w czwartek przeważają dobre nastroje. W Japonii indeks Nikkei 225 zyskał 1,20 proc. W Chinach wskaźnik SCI w górę o 0,01 proc. W Hongkongu indeks Hang Seng ze zwyżką o 0,93 proc. W Korei Południowej wskaźnik KOSPI na plusie o 1,40 proc. W Indiach Sensex zwyżkuje o 0,47 proc.

"Jesteśmy w ciekawym miejscu. Przedwczoraj WIG 20 zszedł na koniec sesji poniżej wsparcia lokalnego minimum z połowy sierpnia 2.217 pkt., natomiast wczoraj powrócił powyżej tego poziomu. Dzisiaj będą się ważyć losy przyszłego tygodnia. Albo ponownie zejdziemy poniżej tego poziomu przedwczorajszej świeczki, czyli 2.210 albo będziemy kontynuować korekcyjne wzrosty, na które nadziej rozbudziła wczorajsza sesja" - powiedział Smoliński.

Główne indeksy GPW zakończyły czwartkową sesję wzrostami, a dla sWIG80 był to pierwszy wzrostowy dzień od 30 sierpnia. Wśród spółek z WIG20 najmocniej rósł Santander, a zniżkom przewodził Orlen. Na szerokim rynku mocno tracił Medicalgorithmics, a trzeci dzień silnych zwyżek zanotował Altus.

WIG20 na zamknięciu wzrósł o 1,05 proc. do 2.233,46 pkt., mWIG poszedł w górę o 1,64 proc. do 3.985,77 pkt., sWIG80 zwyżkował o 0,82 proc. do 11.566,16 pkt., a WIG zyskał 1,12 proc. do 57.493,38 pkt. Dla sWIG80 był to pierwszy wzrost po dziewięciu sesjach spadków, podczas których indeks małych spółek stracił ponad 10 proc.

W piątek o godz. 8.42 kontrakt na DAX rośnie o 0,4 proc., a Euro Stoxx 50 zyskuje o 0,3 proc.