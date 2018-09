Archicom ma w ofercie ponad 1900 mieszkań, planuje kilka projektów na II półr.



Warszawa, 14.09.2018 (ISBnews) - Oferta Archicomu aktualnie obejmuje ponad 1 900 lokali. W tym roku do sprzedaży trafiły łącznie 834 lokale w kolejnych etapach wrocławskich inwestycji Browary Wrocławskie, Cztery Pory Roku, Forma, Słoneczne Stabłowice oraz inwestycji Przylesie Marcelin w Poznaniu, podała spółka. Zapowiedziała też, że w II poł. 2018 r. uruchomi kilka kolejnych projektów. Bank gruntów Archicom pozwala w tej chwili na realizację łącznie blisko 5 700 lokali.

"Nadal aktywnie poszukujemy perspektywicznych gruntów w różnych miastach. Chcemy zapewnić naszym klientom możliwość wyboru atrakcyjnych mieszkań na wszystkich rynkach, na których działamy. Aktualnie mamy zabezpieczone grunty, które dają nam możliwość systematycznego uzupełniania oferty w kolejnych latach" - powiedział wiceprezes Rafał Jarodzki, cytowany w komunikacie.

"W najbliższych miesiącach uzupełnimy portfolio o kolejne inwestycje w nowych, atrakcyjnych lokalizacjach we Wrocławiu" - dodał.

Deweloper sprzedał w I poł. 2018 r. 646 mieszkań, a do 31 sierpnia 2018 r. nabywców znalazło łącznie 869 lokali. Największym zainteresowaniem klientów cieszą się wieloetapowe osiedla realizowane przez Grupę Archicom we Wrocławiu: Olimpia Port, Cztery Pory Roku, Słoneczne Stabłowice czy Browary Wrocławskie, a także gotowe mieszkania na osiedlu Łąkowa w Łodzi, podano w materiale.

Zaktualizowany w sierpniu cel zarządu zakłada utrzymanie w 2018 r. poziomu sprzedaży z 2017 r.

"Analizując na bieżąco sytuację na rynku, w połowie sierpnia poinformowaliśmy o przesunięciu na kolejny rok wprowadzenia do sprzedaży części planowanych inwestycji. Zamierzamy utrzymać poziom sprzedaży z 2017 r., kiedy nabywców znalazło 1.431 lokali. Uważamy to za realny cel w obecnych warunkach rynkowych, biorąc pod uwagę, że do końca sierpnia zrealizowaliśmy już ponad 60% tego planu" - wskazał prezes Krzysztof Andrulewicz, także cytowany w komunikacie.

Grupa Archicom realizuje zarówno duże osiedla, jak również bardziej kameralne budynki, obiekty postindustrialne czy inwestycje z sektora premium. Spółka jest notowana na GPW od 2016 r.

(ISBnews)