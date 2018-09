Polwax podwyższy kapitał zakładowy o max. 30 mln zł w drodze emisji akcji



Warszawa, 14.09.2018 (ISBnews) - Polwax przyjął uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki maksymalnie o kwotę 30 mln zł w drodze emisji akcji, podała spółka. Planowana liczba akcji serii E będzie nie większa niż 4 500 000 sztuk. Emisja przeprowadzona zostanie z wyłączeniem prawa poboru w drodze subskrypcji prywatnej, przy czym oferty objęcia akcji będą kierowane przez zarząd z zachowaniem pierwszeństwa obecnych akcjonariuszy.

Planowane podwyższenie kapitału o 30 mln zł związane jest z prowadzoną przez spółkę inwestycją i koniecznością zabezpieczenia jej wykonania, bieżącą sytuacją rynkową oraz spadkiem marżowości na podstawowej działalności operacyjnej, która uwidoczniła się szczególnie w I kwartale tego roku, podano w komunikacie.

"Jeszcze w tym tygodniu rozpoczniemy rozmowy z potencjalnymi inwestorami, w tym również branżowymi. Dziś w Europie funkcjonuje tylko jedna instalacja, która jest w stanie oferować produkty na podobnym poziomie jak te, które będziemy wytwarzać w Czechowicach-Dziedzicach. Tymczasem popyt na wysoko przetworzone parafiny i woski systematycznie rośnie, w ślad za nim obserwujemy rosnące zainteresowanie naszą instalacją" - powiedział prezes Dominik Tomczyk, cytowany w komunikacie.

Poza branżą opakowań, odlewów precyzyjnych czy szeroko rozumianym rolnictwem lub przetwórstwem drewna swoją przyszłość spółka widzi w tych sektorach, w których wymagane są specjalistyczne produkty będące dziełem zaawansowanych technologii przetwórstwa chemicznego, jak choćby szeroko rozumiany przemysł gumowy, podano również.

"Ostatnie kwartały dobitnie pokazały, jak bardzo i jak dynamicznie zmieniał się i nadal zmienia się rynek, na którym mieliśmy do czynienia z bardzo znaczącą nadpodażą taniego surowca ze wschodu. To zaburzyło funkcjonowanie rynku i spowodowało odczuwalny spadek marż w produktach, które dziś dominują w ofercie spółki. Jedynym sposobem na uniknięcie podobnych sytuacji w przyszłości jest uruchomienie własnej instalacji. Ona przede wszystkim zapewni nam możliwość bardziej elastycznego sterowania produkcją, reagowania na potrzeby klientów i wychodzenia na rynki zagraniczne z szeroką ofertą nowoczesnych parafin przemysłowych i wosków parafinowych. To jednak wymaga dodatkowych środków, które pozwolą na zabezpieczenie operacyjne funkcjonowania spółki w obszarze finansowym w roku 2019" - dodał Tomczyk.

Na placu budowy w Czechowicach-Dziedzicach rozpoczął się montaż najważniejszych elementów instalacji rozpuszczalnikowego odolejania. W ciągu najbliższego miesiąca zostaną zamontowane wszystkie kluczowe elementy instalacji: filtry, wieże destylacyjne i skrobaki. Tym samym zostanie zakończony jeden z głównych etapów inwestycji. Uruchomienie instalacji jest planowane na koniec 2019 roku, podsumowano.

Polwax jest jednym z największych producentów i dystrybutorów parafiny przemysłowej w Europie oraz liderem w tej branży w Polsce. Posiada zakłady w Jaśle oraz Czechowicach-Dziedzicach. Spółka zadebiutowała na GPW w 2014 r. Jej przychody ze sprzedaży sięgnęły 283,47 mln zł w 2017 r.

(ISBnews)