"Mimo, iż kurs EUR/PLN znajduje się w krótkoterminowym kanale spadkowym, to od trzech dni z rzędu nie jest w stanie trwale zniżkować poniżej bariery 4,30. Niewykluczone jednak, iż stanie się to dziś. Pozytywny sentyment na świecie zapewnia próba amerykańsko-chińskich rozmów handlowych oraz wczorajsza decyzja banku centralnego Turcji, który – wbrew naciskom prezydenta Erdogana – podniósł stopy procentowe, co czasowo ustabilizowało sytuację na rynkach emerging markets" - ocenili w piątkowym raporcie ekonomiści Banku Millennium.

"Dla krajowych aktywów wydarzeniem dnia będzie rewizja ratingu Polski przez agencję Moody’s. Reakcja na to wydarzenie – z uwagi na publikację decyzji po zamknięciu rynków – będzie jednak przeniesiona na poniedziałkowe otwarcie. Oczekujemy utrzymania dotychczasowej oceny wiarygodności kredytowej i perspektywy, co w naszej ocenie powinno być neutralne dla wyceny złotego i SPW" - dodali.

Przegląd ratingu Polski przez Moody's zaplanowany jest na piątek wieczorem. W marcu agencja Moody's nie dokonała aktualizacji ratingu Polski, co oznaczało utrzymanie ratingu na poziomie "A2" z perspektywą stabilną.

Jak wynika z konsensusu PAP Biznes, przeprowadzonego wśród 14 ośrodków analitycznych, Moody's potwierdzi w piątek rating Polski na obecnym poziomie i nie zmieni jego perspektywy.

W ocenie ekonomistów Banku Pekao, mimo iż poprawiający się nastrój na rynkach wschodzących sprzyja złotemu, przestrzeń do umocnienia waluty pozostaje ograniczona.

"Osłabienie dolara na szerokim rynku oraz umocnienie tureckiej liry poprawiają nastroje na rynkach wschodzących. Mimo to przestrzeń do zwyżki złotego wydaje się być ograniczona, a poziom 4,30/EUR jak na razie okazuje się skuteczną barierą dla kursu" - napisali w raporcie.

ODCZYT INFLACJI BAZOWEJ MOŻE SPRZYJAĆ PLN

Z danych makroekonomicznych w piątek Narodowy Bank Polski opublikuje odczyt inflacji bazowej za sierpień. Jak wynika z konsensusu opracowanego przez PAP Biznes przed publikacją pełnych danych GUS o CPI za ubiegły miesiąc, inflacja bazowa po wyłączeniu cen żywności i energii wyniosła w ubiegłym miesiącu 0,8 proc. rdr wobec 0,6 proc. w lipcu.

"Kurs EUR/PLN podejmuje dzisiaj rano próby zejścia do poniżej poziomu 4,30. Krótkookresowym wparciem technicznym dla kursu jest na razie 50-sesyjna średnia krocząca, która przebiega w okolicy 4,295. Zejście poniżej będzie sugerowało test linii trendu wzrostowego poprowadzonej od kwietniowego minimum w okolicy 4,28" - napisano w raporcie Raiffeisen Polbanku.

"Zejście kursu do tego poziomu wydaje się możliwe biorąc pod uwagę poprawę sentymentu do rynków wchodzących obserwowaną pod koniec tygodnia. Dodatkowo korzystny z punktu widzenia złotego może się okazać dzisiejszy odczyt inflacji bazowej z polskiej gospodarki (oczekujemy wzrostu wskaźnika do 0,9 proc.)" - dodano.

NA KRAJOWYM RYNKU DŁUGU BEZ WIĘKSZYCH ZMIAN

W krótkim terminie ekonomiści nie spodziewają się większych zmian na krajowym rynku obligacji.

"Nie spodziewamy się większych zmian na krajowym rynku obligacji przy wciąż ograniczonej aktywności inwestorów" - napisano w piątkowym raporcie Banku Pekao.

W dłuższym terminie analitycy PKO BP prognozują wzrost notowań polskich papierów 10-letnich w okolice 3,35 proc.

"Po posiedzeniu banku centralnego (Europejskiego Banku Centralnego - PAP) otwiera się przestrzeń do wzrostu rentowności Bundów, głównie na bazie lepszych perspektyw gospodarki europejskiej, ale i dzięki przynajmniej krótkoterminowej poprawie sytuacji wokół Turcji" - napisali.

"Dodatkowo spodziewać się można dalszego wzrostu rentowności US Treasuries, które w sektorze 10 lat mogą przełamać opór na 3,0 proc. W środowisku rosnących rentowności obligacji na świecie należy spodziewać się wzrostu notowań polskich papierów 10-letnich w okolice 3,35 proc. na koniec miesiąca" - dodali.