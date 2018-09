We wtorek premier Mateusz Morawiecki ogłosił, że program termomodernizacji domów "Czyste powietrze" będzie cywilizacyjnym przełomem. Dodał, że przyczyni się on do poprawy jakości życia, zdrowia, powietrza i obniży rachunki. Na ten cel w ciągu 10 lat zostanie przeznaczone ok. 100 mld zł.

"Ten program jest skierowany do właścicieli domów jednorodzinnych i jest to program kompleksowy, a jego kompleksowość polega na tym, że nie proponujemy tylko i wyłącznie wymiany pieca, ale również termomodernizację tego domu, czyli ocieplenie ścian, sufitu, wymianę okien, wymianę drzwi, po to, żeby właściciel domu po zrealizowaniu tego przedsięwzięcia mógł mniej płacić za ogrzewanie" - poinformował w piątek Kowalczyk w radiowej Jedynce.

Jak dodał, "w przyszłym tygodniu program zostanie szczegółowo opisany na stronach internetowych wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i NFOŚ". "Trzeba patrzeć na zakładkę +Czyste powietrze+ i tam będą wszystkie szczegóły" - dodał. Zapowiedział, że "wniosek będzie bardzo prosty i krótki".

"Wysokość dofinansowania jest określona procentowo i to jest uzależnione od dochodów rodziny, gospodarstwa domowego" - zaznaczył minister. Poinformował, że dotacja będzie wynosić od 90 proc. całej kwoty - w przypadku dochodu poniżej 600 zł na osobę. Z kolei w przypadku dochodu poniżej 800 zł na osobę, dotacja wyniesie 80 proc.

Jak dodał, dotacja będzie mogła wynieść co najmniej 30 proc. "Te 30 proc. to już jest dla osób, które mają dochód powyżej 1,6 tys. zł na osobę w tym gospodarstwie domowym. Ta część 30-procentowa w przyszłym roku zostanie zastąpiona w części ulgą podatkową, ale to dla beneficjenta nie ma większego znaczenia, czy to będzie dotacja, czy ulga" - mówił.

"Koszty kwalifikowane, czyli cała wartość inwestycji, którą można zrobić, określona została na maksymalnie 53 tys. zł (...) od tych 53 tys. zł liczymy dotację" - przekazał Kowalczyk. Zaznaczył, że będą również "ceny jednostkowe z góry ograniczające wartość - na przykład dla elewacji, ocieplenia ściany - 150 zł za metr kw.".

Minister wskazał, że pieniądze będą przekazywane po wykonaniu inwestycji. "Ale jeśli ktoś nie ma pieniędzy, to może we wniosku zadeklarować, że chce pożyczkę. Ta pożyczka na całe koszty kwalifikowane wypłacana będzie na konto wykonawców. Po zrealizowaniu przedsięwzięcia, ta pożyczka zostanie rozliczona" - powiedział. Dodał, że po odjęciu dotacji, reszta będzie mogła być spłacona "maksimum przez 15 lat".

Kowalczyk już wcześniej zapowiadał, że przedsięwzięcie zostanie uruchomione w drugiej połowie września.

Program na wymianę pieców i termomodernizację będzie realizowany przez 12 lat, z czego przez 10 lat będzie można składać wnioski. Będą przyjmowały je Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW).