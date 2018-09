„Sądzę, że wzmocniłoby to bezpieczeństwo polskiej mniejszości” - powiedział minister w opublikowanym w piątek wywiadzie dla agencji państw bałtyckich Baltic News Service (BNS). Minister przytoczył argument Akcji Wyborczej Polaków na Litwie – Związku Chrześcijańskich Rodzin (AWPL-ZChR), że obecnie „oni są zmuszeni do tworzenia koalicji z mniejszością rosyjską”, by przekroczyć wymagany próg wyborczy.

„To nie jest dobrze, uwzględniając fakt, że w obu krajach Rosja jest traktowana jako zagrożenie” - wskazał Czaputowicz.

Minister poinformował, że o progu wyborczym rozmawiał z premierem Litwy Sauliusem Skvernelisem podczas czwartkowej wizyty w Wilnie, a także o tym, że „czasami polska mniejszość narodowa jest bliższa Rosji” i zaznaczył: „my tego nie popieramy”.

„Sądzę, że byłoby lepiej, gdyby progu wyborczego nie było” - powiedział minister Czaputowicz.

Podczas pierwszych wolnych wyborów parlamentarnych w niepodległej Litwie w 1990 r. organizacji mniejszości narodowych nie obowiązywał próg wyborczy. Wówczas Związek Polaków na Litwie uzyskał 8 mandatów. W 1996 roku wprowadzono dla wszystkich list partyjnych 5-procentowy próg wyborczy. W ostatnich wyborach, w 2016 r., AWPL-ZChR wspólnie z organizacjami rosyjskimi zdobyła również 8 mandatów.

Szef polskiej dyplomacji podczas wizyty w Wilnie zawrócił też uwagę na potrzebę poprawy oświaty polskiej na Litwie.

„Jeżeli oświata polska na Litwie będzie na wysokim poziomie, polskie dzieci nie pójdą do szkół rosyjskich. Dlatego więc powinniśmy wzmocnić polską oświatę” - powiedział Czaputowicz. Podkreślił, że ważne jest to dla samej Litwy, by „jej obywatele byli lojalni wobec niej i jej polityki zagranicznej”.

W piątkowym wywiadzie minister Czaputowicz odnotował również, że dostrzega pozytywne zmiany w stosunku Litwy do litewskich Polaków. Przypomniał, że na Litwie w maju rozpoczęto transmisję pięciu polskich kanałów telewizyjnych, w Sejmie jest projekt ustawy o pisowni nazwisk, a na początku września szefowe resortów oświaty Polski i Litwy Anna Zalewska i Jurgita Petrauskiene zapowiedziały rozstrzyganie problemów oświaty mniejszości narodowych w obu krajach.