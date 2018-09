"W ubiegłym roku otworzyliśmy 500 sklepów, a w tym chcemy otworzyć łącznie 700 placówek. Jesteśmy na dobrej drodze, aby ten cel osiągnąć. Mamy już 5 215 sklepów z tego 2,5 tys. działa już w nowym formacie" - powiedział Suchański podczas konferencji prasowej.



Dodał, że w ciągu 1,5 roku wszystkie sklepy Żabka będą zmodernizowane.



Żabka wspólnie z firmą Microsoft opracowała szereg rozwiązań innowacyjnych, które będą sukcesywnie wdrażane do sklepów, w tym m.in. tzw. inteligentne regały, wyświetlacze ledowe zintegrowane z regałami, czy kasa samo zliczająca i rozpoznająca dany towar.



"W ciągu najbliższego roku będziemy wdrażać nowe rozwiązania do naszych sklepów. W tej chwili są przez nas testowane, a później będziemy sukcesywnie wprowadzać je do pojedynczych sklepów, aby sprawdzić, jak one są przyjmowane przez klientów" - powiedział dziennikarzom Suchański.



Według niego, w ciągu 3 miesięcy będzie gotowa mobilna aplikacja dla franczyzobiorców, a dla klientów - za 3-6 miesięcy.



"W kilkuset sklepach franczyzobiorcy testują już tę aplikację. Aplikacja dla klientów będzie z wspierać innowacyjne rozwiązania, które planujemy wdrażać. Nie chcemy wszystkiego na raz wdrażać, tylko będą to pojedyncze rzeczy w pojedynczych sklepach" - podkreślił prezes.



Suchański powiedział także, że zakaz handlu w niedziele nie wpłynął znacząco na sieć sklepów Żabka. "Właściciele sami decydują, czy chcą mieć otwarty sklep czy nie. Zdecydowana większość franczyzobiorców ma otwarte sklepy w również w niehandlowe niedziele" - dodał.



Żabka obsługuje około 2 mln klientów dziennie w ponad 5 200 sklepach i generuje ponad 7 mld zł pod marką "Żabka".



>>> Polecamy: Recepta Amerykanów na drogie leki? Zakupy na Amazonie