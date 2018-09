Rezolucja PE jest kłamliwa i została przyjęta dzięki oszustwu, dlatego też decyzja PE w tej sprawie jest nieważna – powiedział na konferencji prasowej szef frakcji parlamentarnej Fideszu Mate Kocsis, opisując treść projektu uchwały, która ma zostać złożona w parlamencie w poniedziałek.

Jak dodał, w projekcie znalazło się też stwierdzenie, że Węgry nie pozwolą, by zostało im odebrane prawo ochrony granicy.

Plany odebrania Węgrom prawa do ochrony ich granicy premier Viktor Orban widzi w sugestii kanclerz Niemiec Angeli Merkel, by państwa, których granica jest granicą zewnętrzną UE, przekazały część swych kompetencji narodowych Fronteksowi, aby mógł on bez przeszkód działać na ich terytorium.

Kocsis powiedział też, że frakcja zaapeluje do rządu o podjęcie wszelkich niezbędnych kroków, by wybronić Węgry przed przyjętą dzięki oszustwu rezolucją PE.

Kocsis oświadczył, że dokument ten napisali i przyjęli ludzie George’a Sorosa. Soros to amerykański finansista, któremu władze Węgier zarzucają działania na rzecz sprowadzenia do Europy milionów imigrantów.

Według Kocsisa „najemnicy George’a Sorosa” napiętnują Węgry z zemsty, bo wielokrotnie mówiły one, co myślą o nielegalnej imigracji.

Szef frakcji dodał, że jeśli autorka rezolucji PE, europosłanka Judith Sargentini, którykolwiek z proimigracyjnych europosłów albo Soros sądzą, że Węgry pozostawią to bez odpowiedzi, to się mylą. Zapewnił, że rząd podejmie wszelkie kroki polityczne i prawne, by obronić honor Węgier „przed tym stekiem kłamstw”.

Parlament Europejski wyraził w środę zgodę na uruchomienie art. 7 traktatu unijnego wobec Węgier. Za tą decyzją opowiedziało się 448 eurodeputowanych, przeciw było 197, a 48 wstrzymało się od głosu.

Tym samym europarlament wezwał państwa członkowskie do wszczęcia procedury określonej w art. 7 traktatu unijnego. Jej celem jest przeciwdziałanie zagrożeniom dla wartości leżących u podstaw Unii Europejskiej, do których należą: poszanowanie demokracji, praworządności i praw człowieka.

Z Budapesztu Małgorzata Wyrzykowska (PAP)