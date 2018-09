"Jest dymisja pana ministra Chorążego. Pan minister zdecydowanie zagalopował się w niektórych swoich wypowiedziach i to tyle, co mogę powiedzieć, bo to tematyka bardzo ważna" - powiedział szef rządu.

Według mediów powodem decyzji o odwołaniu Chorążego miały być jego wypowiedzi m.in. podczas debaty "Jakiej polityki integracyjnej potrzebuje Polska?". Wiceminister - jak podawano - mówił, że "napływ imigrantów do naszego kraju musi wzrosnąć, żeby utrzymać wzrost gospodarczy".

Chorąży miał również wypowiadać się na temat repatriantów ze Wschodu - według relacji mediów wiceminister mówił, że jest to trudne pod względem językowym i logistycznym, a z punktu widzenia finansów sprowadzenie do Polski imigrantów z Azji lub Ukrainy jest tańsze od repatriacji.(PAP)

autor: Maciej Zubel