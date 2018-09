„Nasz” Santander to największy bank w kraju bez udziału Skarbu Państwa w akcjonariacie. I największy z inwestorem zagranicznym.

– Obecność w Polsce jest ważnym elementem strategii Grupy Santander. Zamierzamy kontynuować rozwój na tym rynku – mówi Ana Botín, Przewodnicząca Grupy Santander.

Marka Santander zadebiutowała u nas w 2006 r., kiedy nazwę pierwszej polskiej inwestycji zmieniono na istniejący do dzisiaj Santander Consumer Bank, który koncentruje się na działalności w obszarze kredytów konsumenckich, oferując produkty kredytowe głównie poprzez partnerów biznesowych, jak i sieć oddziałów własnych. Krokiem milowym było przejęcie przez Santandera Banku Zachodniego WBK w 2011 r. Rok później Santander umocnił swoją pozycję, przejmując Kredyt Bank i łącząc go z BZ WBK, a pod koniec ubiegłego roku uzgodnił przejęcie podstawowej działalności Deutsche Bank Polska. Teraz przyszedł moment na zmianę nazwy.

Klienci polskiego banku będą mogli w pełni poczuć się częścią 140-mln „rodziny” korzystających z usług Santadera na całym świecie. „Nowa marka nie zmienia dotychczasowej strategii i najważniejszego celu, którym są satysfakcja i lojalność klientów” – podkreśla Michał Gajewski, prezes Santander Bank Polska.

ZMIANA NAZWY BZ WBK na SANTANDER BANK POLSKA



Pozostały bez zmian:



• umowy ‒ będą nadal obowiązywać, bez konieczności podpisywania dodatkowych aneksów



• numery rachunków bankowych, terminy ważności kart, numery PIN i hasła



Zmieniły się:



• logo banku i oddziałów, wygląd bankowych dokumentów oraz materiałów informacyjnych,



• adres strony internetowej banku santander.pl



• nazwy spółek Grupy Kapitałowej, które dotychczas miały w nazwie skrót „BZ WBK"



• wygląd serwisu bankowości elektronicznej i mobilnej



• aplikację mobilną BZWBK24 mobile zastąpiła Santander mobile; klienci, którzy będą chcieli korzystać z aplikacji banku w nowej szacie graficznej, będą ją mogli zaktualizować zgodnie z indywidualnymi ustawieniami swoich smartfonów; jedynymi oficjalnymi źródłami, z których można pobrać aplikację pod nową nazwą są sklepy Google Play i App Store

Więcej możliwości to teraz Santander Bank Polska

Wraz z nową marką klienci Santander Bank Polska S.A. otrzymują nowe możliwości związane z codziennym bankowaniem, płatnościami walutowymi i korzystaniem ze swoich środków za granicą, jak też interesujące rozwiązania oszczędnościowe i kredytowe. W ofercie Santander Bank Polska, której szczegóły są dostępne na stronie santander.pl, każdy może znaleźć coś dla siebie i bankować, jak chce.

Bank oferuje przede wszystkim swój flagowy produkt, czyli Konto Jakie Chcę z kartą Dopasowaną. To rachunek, który do połowy sierpnia br. założyło już ponad 800 tys. osób. Konto i karta wyróżniają się tym, że można je dostosowywać do swoich potrzeb, włączając lub wyłączając dostępne funkcje zgodnie z aktualnymi potrzebami. Bank zapewnia bezpłatne przelewy z tego konta, w tym przelewy natychmiastowe w systemie Express ELIXIR lub BlueCash, jak też wszystkie zlecenia stałe.

Dla klientów indywidualnych, którzy są zainteresowani ciekawymi propozycjami oszczędnościowymi, Santander Bank Polska oferuje Konto systematyczne. Jest ono dostępne dla posiadaczy Konta Jakie Chcę lub Konta VIP. Prawdziwi entuzjaści aktywnego zarządzania swoimi środkami mogą otworzyć nawet… 5 takich rachunków. W ramach zbliżającej się promocji „Konto systematyczne z bonusem 2”, która potrwa od 30 września 2018 r. do 29 czerwca 2019 r., oprocentowanie do kwoty 20 tys. zł. będzie jedną z najlepszych propozycji na rynku.

Santander Bank Polska, który należy do globalnej grupy finansowej obecnej na 10 głównych rynkach na świecie, stawia również na bezgotówkowe i gotówkowe płatności zagraniczne. W ramach propozycji promocyjnej „0 zł za wypłatę gotówki w bankomatach Grupy Santander za granicą”, z której będzie można skorzystać od 10 września 2018 r. do 9 września 2019 r., bank nie będzie pobierał opłat za wypłaty w bankomatach należących do Grupy Santander za granicą debetowymi kartami płatniczymi dla klientów indywidualnych. Kolejna promocja, „Zlecenia płatnicze dewizowe za 0 zł”, zaplanowana na okres od 10 września 2018 r. do 30 września 2019 r., da klientom Santander Bank Polska możliwość dokonywania wybranych płatności dewizowych bez prowizji.

Wszystkie szczegółowe informacje, w tym o ciekawych produktach kredytowych, wraz z regulaminami określającymi zasady korzystania ze wszystkich promocji, oprocentowaniem i prowizjami można znaleźć na stronie internetowej Santander Bank Polska. Działa ona pod adresem santander.pl. Na tej stronie ciekawe informacje znajdą także osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, klienci firmowi i korporacyjni oraz przedsiębiorstwa działające na skalę globalną.

Sposób na sukces: innowacje i przejęcia

Grupa Santander może pochwalić się tradycją sięgającą połowy XIX wieku. Od początku rosła dzięki przejęciom, ale przede wszystkim innowacjom.

Pierwsze znaczące udogodnienie pojawiło się pod koniec lat 80.: wprowadzono wysoko oprocentowany rachunek bieżący, dzięki któremu Santander był w stanie zabierać klientów konkurentom i szybko piąć się w rankingu największych instytucji finansowych w Hiszpanii. Pomagały rówież przejęcia, dzięki którym Santander stał się największym bankiem na Półwyspie Pirenejskim i jednym z najważniejszych graczy w południowoamerykańskiej bankowości. Pojawił się również w Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych i w Polsce.

Pod kierownictwem Any Botín Grupa Santander kontynuuje ekspansję poprzez przejęcia, ale realizuje też nowe pomysły, jak Santander X, ekosystem umożliwiający współpracę uczelni i przedsiębiorców z całego świata. A przede wszyskim stawia na wysokie technologie. Przykładem jest hiszpański Openbank działający w „chmurze obliczeniowej”. Czy brazylijski Superdigital – platforma mobilna pozwalająca na transfery gotówki osobom bez rachunku bankowego. U nas innowacyjne projekty to wprowadzone w ubiegłym roku Konto Jakie Chcę, które ma już ponad 800 tys. klientów, międzynarodowe transfery Santander One Pay FX, oparte o technologię blockchain czy użycie biometrii głosowej.

Jesienią zobaczymy efekty jeszcze jednego ubiegłorocznego sukcesu Santandera pod jej kierownictwem. Od tego sezonu hiszpańska grupa, wcześniej znana z zaangażowania w Formułę 1, jest sponsorem piłkarskiej Ligi Mistrzów.