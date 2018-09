artykuł partnerski

Trzeci co do wielkości bank na naszym rynku nie nazywa się już Bank Zachodni WBK S.A., a Santander Bank Polska S.A. W ten sposób podkreślona została przynależność polskiego banku do największej pod względem wyceny giełdowej grupy finansowej w strefie euro.