Na zamknięciu indeks Dow Jones Industrial wzrósł o 0,06 proc. do 26 161,25 pkt. Nasdaq Composite spadł o 0,05 proc. do 8010,04 pkt. S&P 500 zwyżkował o 0,03 proc. 2904,98 pkt.

Wzrostom przewodziły spółki technologiczne, które odrabiały część strat z początku września, kiedy ich notowaniom zaszkodziły obawy przed wprowadzeniem twardszych regulacji, a także oczekiwania, że zaostrzanie się wojny handlowej USA z Chinami może zaszkodzić również sektorowi IT.

Ponad 2 proc. zyskały akcje Apple, co analitycy wiążą z zaprezentowanymi dwa dni temu nowymi modelami iPhone'ów.

Z piątkowych odczytów makro w USA poniżej oczekiwań była sierpniowa sprzedaż detaliczna która wzrosła o 0,1 proc. Analitycy oczekiwali wzrostu o 0,4 proc. Produkcja przemysłowa w USA w sierpniu 2018 r. wzrosła o 0,4 proc. mdm. Oczekiwano +0,3 proc. mdm.

Analitycy wskazują, że sprzedaż detaliczna zanotowała najniższy wzrost od sześciu miesięcy ze względu na spadek zakupów pojazdów i tekstyliów, a także ze względu na rewizję w górę lipcowego odczytu.

Wzrostom produkcji w USA przewodził sektor motoryzacyjny (+4 proc.).

Optymizm inwestorów, co do szybkiego zakończenia wojny handlowej z Chinami, osłabł po czwartkowej wypowiedzi prezydenta Trumpa, że „to nie Stany Zjednoczone, lecz Chiny są pod presją, by osiągnąć porozumienie handlowe”, dementującej doniesienia mediów, że wysłanie zaproszenia do rozmów do Pekinu jest przejawem chęci załagodzenia konfliktu.

Dodatkowo Bloomberg, opierając się na relacji czterech źródeł, poinformował w piątek, że prezydent USA Donald Trump nadal chce, by kontynuowano prace nad kolejną transzą ceł na chiński import o wartości 200 mld USD, pomimo podejmowania przez jego administrację prób wznowienia dialogu z Pekinem.

Ogłoszenie wejścia w życie nowych ceł zostało na razie odłożone w czasie z uwagi na możliwą rewizję ich zakresu po konsultacjach publicznych, zakończonych w ubiegłym tygodniu - informuje agencja. Obecnie obowiązują już 25-proc. cła na chińskie dobra o wartości 50 mld USD.

W ub. tygodniu Trump zagroził wprowadzeniem trzeciej transzy ceł, tym razem na import z Państwa Środka o wartości 267 mld USD, co oznaczałoby objęcie barierami całości dóbr eksportowanych z Chin do USA.

"Polityka prezydenta Donalda Trumpa, a zwłaszcza jego wojna handlowa z Chinami sprawi, że dolar straci swój status króla walut" - napisał w czwartek na łamach francuskiego dziennika finansowego "Les Echos" ekonomista Jeffrey Sachs.

Nie widać końca negocjacji handlowych w Ameryce Płn. Minister spraw zagranicznych Kanady Chrystia Freeland poinformowała, że nie uda się do Waszyngtonu na rozmowy ws. NAFTA przed poniedziałkiem.

W piątek głos w kwestii stóp procentowych w USA zabrali dwaj członkowie Fedu. Według prezesa Fedu w Dallas Roberta Kaplana bank centralny USA powinien podnosić stopy procentowe stopniowo i cierpliwie. Natomiast Charles Evans z chicagowskiego Fedu stwierdził, że należy powrócić do konwencjonalnej polityki monetarnej. (PAP)