Miniony tydzień, w którym przypadła dziesiąta rocznica upadku banku Lehman Brothers, upływał w rytmie posiedzeń banków centralnych w Europie i Turcji.

Bankierzy z EBC podtrzymali komunikację z rynkiem (podwyżka stóp proc. najwcześniej na „koniec lata” 2019 r., zmniejszenie QE netto o połowę w ostatnim kwartale 2018 r. i wygaszenie do zera skupu aktywów z końce bieżącego roku), wskazali na wciąż solidną koniunkturę w eurolandzie i potwierdzili dotychczasowe oczekiwania na wzrost inflacji bazowej i płac, co wsparło notowania euro.

Wspólna waluta może pozostawać pod wpływem sygnałów z EBC w nadchodzących dniach, kiedy to zaplanowano liczne wystąpienia przedstawicieli banku, w tym dwa przemówienia prezesa tej instytucji Mario Draghiego (wtorek i środa).

W kontekście polityki EBC uwagę przykuć może poniedziałkowy końcowy odczyt HICP w eurolandzie za sierpień.

W najbliższych dniach nie należy spodziewać się natomiast wypowiedzi ze strony przedstawicieli amerykańskiej Rezerwy Federalnej – w minioną sobotę rozpoczął się okres ciszy przed kończącym się 26 września posiedzeniem Fed.

Bez większych zaskoczeń przebiegło również posiedzenie Banku Anglii, którego członkowie jednogłośnie opowiedzieli się za stabilizacją stóp procentowych. Permanentnie niepewna perspektywa ostatecznego kształtu Brexitu przemawia w ocenie komentatorów za kontynuacją obecnego nastawienia BoE.

W czwartek przywódcy Unii Europejskiej zbiorą się na kolejnym szczycie poświęconym kwestiom opuszczenia Wspólnoty przez Wielką Brytanię.

Sentyment do rynków wschodzących poprawiła z kolei decyzja Banku Centralnego Turcji (CTB), który podjął próbę odzyskania wiarygodności w oczach inwestorów, podwyższając stopy proc. o 625 pb. (do 24 proc.), niemal dwukrotnie mocniej od oczekiwań. Rynek nadal podchodzi jednak ze sceptycyzmem do niezależności CTB, wobec nieustannej krytyki restrykcyjnej polityki monetarnej ze strony prezydenta R. Erdogana.

W czwartek 20 września minister skarbu i finansów Turcji B. Albayrak (prywatnie zięć Erdogana) przedstawi średnioterminowy (3-letni) plan gospodarczy, który ma być ukierunkowany na zrównoważenie wzrostu, walkę z inflacją i zmniejszenie deficytu na rachunku obrotów bieżących.

Polityka banków centralnych pozostanie na pierwszym planie w najbliższych dniach.

Rynek nie spodziewa się niespodzianek ze strony środowego posiedzenia Banku Japonii, który w lipcu rozluźnił politykę utrzymywania rentowności 10-letnich w okolicach zera (zwiększenie przedziału wahań dochodowości wokół celu do +/- 0,2 proc.) oraz wprowadził gołębi forward guidance dla stóp procentowych (utrzymanie stóp proc. na „ekstremalnie niskim” poziomie „przez dłuższy okres”).

Szwajcarski Bank Narodowy (SNB) może zwrócić uwagę na umocnienie franka. We wrześniu 2017 r. SNB złagodził określenie poziomu wyceny CHF do „wysokiej” ze „znacząco przewartościowanej”, po ówczesnym spadku EUR/CHF w okolice 1,145. Tymczasem, od ostatniego spotkania bankierów z SNB EUR/CHF testował najniższe poziomy od połowy 2017 r. (poniżej 1,12 na początku września), kończąc połowę miesiąca przy 1,125.

Z danych makro, oprócz wstępnych odczytów PMI w eurolandzie, napłyną w najbliższych dniach raczej drugoplanowe odczyty.

W tle nieustannie przewijać się będzie kwestia eskalacji wojny handlowej USA-Chiny. Prezydent USA Donald Trump nadal chce, by kontynuowano prace nad kolejną transzą ceł na chiński import o wartości 200 mld USD, pomimo podejmowania przez jego administrację prób wznowienia dialogu z Pekinem - poinformował w piątek Bloomberg.

Ogłoszenie wejścia w życie nowych ceł zostało na razie odłożone w czasie z uwagi na możliwą rewizję ich zakresu po konsultacjach publicznych.

Wcześniej Trump zagroził wprowadzeniem trzeciej transzy ceł na importowane z Państwa Środka dobra wartości 267 mld USD, co oznaczałoby objęcie barierami całości dóbr eksportowanych z Chin do USA.

Kalendarz makroekonomiczny w tygodniu 17-21 września:

Poniedziałek:

USA – indeks aktywności w okręgu Nowy Jork Empire State za IX.

Euroland – końcowy HICP za VIII, wystąpienia członków zarządu EBC B. Coeure, P. Praeta i Y.Merscha.

Wtorek:

USA – indeks optymizmu rynku budowlanego NAHB za IX.

Euroland – przemówienie prezesa EBC M. Draghiego (godz. 10.15).

Środa:

USA - bilans C/A za II kw., rozpoczęte budowy domów i wydane pozwolenia na budowę za VIII.

Euroland – przemówienie prezesa EBC M. Draghiego (godz. 16.00).

UK – inflacja za VIII.

Czwartek:

USA – indeks wyprzedzający koniunktury Conference Board za VIII, indeks Philadelphia Fed za IX, sprzedaż domów na rynku wtórnym za VIII.

UK – sprzedaż detaliczna za VIII.

Euroland – przemówienie gł. Ekonomisty EBC P. Praeta (godz. 20.20).

Piątek:

Euroland – wstępne indeksy PMI za IX. (PAP Biznes)