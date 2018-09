Na rynkach rosną obawy, że wojna handlowa USA-Chiny będzie jeszcze intensywniejsza.

Prezydent USA Donald Trump zamierza ogłosić wprowadzenie nowych ceł na towary z Chin o łącznej wartości 200 mld dolarów USA nie później niż w poniedziałek - informował w sobotę dziennik "Wall Street Journal".

Nowe taryfy nie będą 25-procentowe, jak wcześniej podawał Biały Dom, ale będą prawdopodobnie w przedziale od 10 do 25 procent - podał WSJ.

Takie stanowisko USA może skłonić Chiny do odrzucenia wcześniejszej propozycji Amerykanów o przystąpieniu obu stron do rozmów w sprawie handlu.

Notowania metali przemysłowych są pod presją od miesięcy z powodu obaw inwestorów, że rozgrywka handlowa USA-Chiny spowolni światową gospodarkę i zmniejszy popyt na surowce, w tym metale.

Wang Yue, analityk Shanghai East Asia Futurs Co., mówi, że chińscy inwestorzy wpadają w panikę, gdy pojawiają się nowe informacje dotyczące wojny handlowej USA z Chinami.

"To jeszcze zwiększa obawy co do prognoz popytu na metale w Chinach, zwłaszcza po ubiegłotygodniowych słabych danych o chińskich inwestycjach w fixed assets i w infrastrukturze" - dodaje Wang.

W piątek na LME w Londynie miedź straciła 60 USD do 5.973,00 USD za tonę.