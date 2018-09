GK Immobile oczekuje dalszych stabilnych wzrostów we wszystkich segmentach



Warszawa, 17.09.2018 (ISBnews) - GK Immobile jest w trakcie budowania i sprzedaży kolejnego etapu osiedla Platanowego Parku i przygotowuje się także do rozpoczęcia kolejnej etapowanej inwestycji w Bydgoszczy - Osiedla Uniwersyteckiego, poinformowała spółka. W październiku br. spółka otworzy także 10. hotel swojej sieci Focus Hotels w Poznaniu, podano także.

"Dwa bardzo duże projekty dają nam dominującą pozycję wśród lokalnych deweloperów. Budowy prowadzimy na własnych działkach o dużej powierzchni, a ich podział na etapy zapewnia sektorowi deweloperskiemu grupy perspektywę stabilnego przychodu w najbliższych latach oraz elastyczność względem zapotrzebowania rynku. Myślimy o kolejnych projektach, również w innych miastach" - powiedział prezes Rafał Jerzy w informacji przesłanej ISBnews.

Spółka podkreśla, że w I połowie 2018 r. skokowy wzrost przychodów do poziomu 30,2 mln zł zanotowano segmencie deweloperskim.

"Za blisko 5-krotny wzrost przychodów odpowiada etapowanie największej inwestycji deweloperskiej w Bydgoszczy - Platanowego Parku, w ramach którego wybudowanych zostanie 1250 mieszkań. W pierwszej połowie roku zaksięgowano znaczną część sprzedaży I etapu tej inwestycji. Obecnie w budowie i sprzedaży znajduje się kolejna faza projektu. Spółka przygotowuje się również do rozpoczęcia kolejnej etapowanej inwestycji mieszkaniowej - Osiedla Uniwersyteckiego w bydgoskim Fordonie, w ramach którego powstanie 600 mieszkań" - czytamy dalej.

Przychody w hotelarstwie zwiększyły się o 22,5% r/r do 23,5 mln w I poł. 2018 r., na co wpływ miały pierwsze trzy miesiące funkcjonowania nowego obiektu w Sopocie. Hotel o doskonałej lokalizacji i standardzie "Premium", będący dziewiątym obiektem sieci, otwarto na początku kwietnia.

"Aktualnie spółka Focus Hotels, prowadząca działalność hotelarską w ramach grupy Immobile, przygotowuje się do otwarcia w październiku 10-tego obiektu sieci w Poznaniu. Jako następne otwarte zostaną hotele w Lublinie (2019 r.) oraz w Warszawie (2020 r.). Jednocześnie spółka prowadzi zaawansowane negocjacje dotyczące kolejnych lokalizacji" - czytamy także.

Przychody w przemyśle i budownictwie przemysłowym wzrosły o 37,44% r/r do poziomu 108,2 mln w I poł. 2018 r., odpowiadając za 64,4% przychodów całej grupy. Dobrą kondycję tej działalności pokazały już publikowane wcześniej wyniki głównej spółki przemysłowej operującej w jej strukturach – Projprzem Makrum. Spółka ta systematycznie poprawia wyniki, podano także.

GK Immobile odnotowała 2,91 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I połowie 2018 r. wobec 1,42 mln zł straty rok wcześniej. Zysk operacyjny wyniósł 14,12 mln zł wobec 3,95 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 168 mln zł w I poł. 2018 r. wobec 112,25 mln zł rok wcześniej.

Grupa kapitałowa Immobile posiada w portfelu spółki działające w przemyśle, hotelarstwie, nieruchomościach oraz branży budowlanej. Jest notowana na GPW od 2007 r. (początkowo jako Makrum).

(ISBnews)