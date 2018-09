4fun Media zawarł umowę inwestycyjną ws. uruchomienia nowej działalności



Warszawa, 17.09.2018 (ISBnews) - 4fun Media podpisała umowę inwestycyjną z Michałem Traczem i Wiktorem Traczem, której przedmiotem jest ustalenie zasad prowadzenia wspólnej działalności biznesowej polegającej na produkcji i wykończaniu tkanin oraz przygotowywaniu i wykonywaniu nadruków na tkaninach, podała spółka. Będzie ona wykonywana przez powołaną w tym celu spółką celową o docelowej nazwie Print Logistic. Wartość inwestycji poczynionej przez 4fun Media to 920 tys. zł.

Grupa będzie posiadać 59,94% udziałów w kapitale zakładowym nowego podmiotu. Środki finansowe wniesione do spółki zostaną przeznaczone na zakup maszyn do produkcji nadruków na tekstylia w technologii print-on-demand. Usługa ta będzie wykorzystywana do generowania dodatkowych przychodów przez spółki z grupy oraz sprzedawana niezależnie podmiotom zewnętrznym, podano w komunikacie.

"Głównym beneficjentem tej inwestycji będzie CupSell - nasza spółka e-commerce zajmująca się już teraz m.in. tego typu działalnością. Pozwoli jej to rozwinąć zaplecze produkcyjno-logistyczne i znacznie zwiększyć przychody. Inne spółki z Grupy będą również korzystać z tej infrastruktury, rozwijając i tworząc swoje kanały sprzedaży. Jednocześnie jest to kolejny krok w rozwoju naszej działalności w e-commerce. Stworzymy bowiem platformę dla e-sklepów sprzedających spersonalizowane oryginale tekstylia czy gadżety, a także podmiotów prowadzących działalność promocyjną czy eventową" - powiedział prezes 4fun Media Ross Newans, cytowany w komunikacie.

Medialno-marketingowa grupa realizuje strategię polegającą na dywersyfikacji działalności o synergiczne przedsięwzięcia z branży e-commerce i digital content. Ma to następować głównie poprzez różnego typu inwestycje kapitałowe. Spółka objęła do tej pory pakiet kontrolny w serwisie internetowym CupSell, a następnie w spółce naEKRANIE.pl. Zarząd pracuje jednocześnie nad kolejnymi akwizycjami, podano także.

Grupa 4Fun Media S.A. jest firmą działającą na rynku telewizyjnym i mediów cyfrowych ze szczególnym uwzględnieniem rynku telewizji tematycznych. 4Fun Media S.A. jest interaktywną platformą telewizyjną, dystrybuującą treści wideo poprzez telewizję, telefonię komórkową, platformy IPTV, internet oraz autorskie rozwiązania typu second screen (aplikacja 4Fun App). Do grupy kapitałowej 4fun Media S.A. należą tematyczne kanały telewizyjne 4Fun.tv, 4Fun Dance oraz Gold Hits, spółka Program - dystrybutor tematycznych programów telewizyjnych i treści multimedialnych w różnych formatach, pierwsza hybrydowa agencja reklamowa w Polsce - Bridge 2 Fun Sp. z o.o. oraz największa sieć Digital Signage w Polsce - Screen Network Sp. z o.o.

