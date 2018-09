Szczerski został zapytany na poniedziałkowej konferencji prasowej, kiedy prezydent ogłosi obwieszczenie o wolnych stanowiskach na sędziów SN, na te miejsca, które się ostatnio zwolniły.

Do SN wpłynęły w środę pisma Andrzeja Dudy skierowane do siedmiu sędziów i zawiadamiające ich o przejściu w stan spoczynku z dniem 12 września. Chodzi o sędziów, którzy ukończyli 65. rok życia i wobec których prezydent nie wydał postanowienia w sprawie ich dalszego orzekania. Są to: Józef Iwulski, Jerzy Kuźniar, Stanisław Zabłocki, Maria Szulc, Anna Owczarek, Jacek Gudowski i Wojciech Katner. Wobec wszystkich tych siedmiu sędziów KRS sformułowała wcześniej negatywne opinie.

Szef gabinetu prezydenta wskazał, że nie ma informacji, co do daty ukazania się obwieszczenia. "Wiem, że będzie to zgodnie z ustawą. Będzie to realizowane tak, jak ona o tych terminach mówi" - podkreślił Szczerski.