"Z finansowaniem projektów farm wiatrowych na morzu czekamy na to, jakie będą aukcje. W tym czasie analizujemy różne warianty - czy samodzielnie czy z partnerem " - powiedział Wojtowicz dziennikarzom.



Dodał, że jeśli inwestycja byłaby realizowana z partnerem, to finansowanie również organizowane będzie wspólnie.



"Myślę, że warto byłoby, żeby w ciągu kolejnego roku partner się już pojawił" - dodał wiceprezes.



Wiosną br. PGE mówiło o możliwości realizacji projektu morskich farm wiatrowych o mocy ok. 1 000 MW w perspektywie połowy przyszłej dekady.



Grupa kapitałowa PGE jest liderem sektora z ok. 40-proc. udziałem w rynku wytwarzania konwencjonalnego, 30-proc. w sprzedaży dla klientów końcowych (5,2 mln odbiorców indywidualnych i biznesowych) oraz ok. 12-proc. w OZE. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.

>>> Czytaj też: Trump: Trójmorze "ma wielki potencjał" zwiększania bezpieczeństwa energetycznego