PHN rozpoczyna wybór wykonawcy dla biurowca przy Świętokrzyskiej w Warszawie



Warszawa, 17.09.2018 (ISBnews) - Polski Holding Nieruchomości (PHN) rozpoczyna procedurę wyboru generalnego wykonawcy dla podziemnej części swojej flagowej inwestycji pod roboczą nazwą PHN Tower przy ul. Świętokrzyskiej 36 w Warszawie, poinformował prezes Marcin Mazurek.

"Przystępujemy do wyboru wykonawcy dla całości, ale dla etapu 'zero', czyli dla wszystkiego, co jest pod ziemią. Dosłownie w tym momencie rozpoczynamy wybór, siłą rzeczy chcemy to zrobić do końca roku [by w przyszłym rozpocząć prace]" - powiedział Mazurek podczas konferencji prasowej.

"Chciałbym podkreślić, że w mojej ocenie PHN Tower jest potwierdzeniem, że nasza spółka uzyskuje wreszcie oczekiwaną dynamikę wzrostu, a moim celem, jako prezesa zarządu jest to, aby takich projektów było jeszcze więcej" - dodał.

W prezentacji spółka podała, że PHN Tower będzie nowoczesnym, wysokościowym budynkiem biurowym klasy A, z bezpośrednim dostępem do stacji II linii metra Rondo ONZ. Jego łączna GLA to 37 tys. m2; wartość inwestycji - 480 mln zł. W 2021 r. planowane jest oddanie pierwszego biurowca, a zakończenie budowy 155-metrowego wieżowca, planowane jest na przełomie 2023 i 2024 r.

"Banki są w stanie nas finansować w 70% wartości tej inwestycji. Projekt będzie etapowany. W naszych zamierzeniach etap budowlany chcemy w założeniu sfinansować z emisji obligacji, natomiast w etapie po skomercjalizowaniu obligacje zamienić na kredyt inwestycyjny. Oczywiście nie jesteśmy do tego twardo przywiązani. Decydować będzie koszt kapitału" - wyjaśnił członek zarządu Piotr Staroń.

Z jego słów wynika, że o terminie ewentualnej emisji obligacji decydować będzie tempo rozpoczynania tego i innych projektów spółki. Podtrzymał, że I transza emisji opiewałaby na ok. 200 mln zł.

Polski Holding Nieruchomości (PHN) jest jednym z największych w Polsce podmiotów w sektorze nieruchomości komercyjnych pod względem wartości portfela. Portfel Grupy obejmuje około 140 wydzielone biznesowo aktywa nieruchomościowe o wartości ok. 2,5 mld zł. Działalność PHN skoncentrowana jest w Warszawie oraz największych regionalnych miastach, m.in. w Poznaniu, Trójmieście, Łodzi i Wrocławiu. Od 2013 r. PHN jest notowany na GPW.

(ISBnews)